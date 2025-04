Maghreb: partenariat avec un groupe chinois pour fabriquer des panneaux solaires localement

Source d’énergie propre et renouvelable, le panneau solaire constitue l’un des piliers technologiques de la transition énergétique mondiale. Grâce à sa capacité à convertir la lumière du soleil en électricité, il s’est imposé comme une alternative stratégique face aux énergies fossiles. De plus en plus accessible grâce aux avancées technologiques, il est aujourd’hui au cœur de nombreux projets d’aménagement énergétique à travers le monde, répondant à la fois aux enjeux climatiques et aux besoins croissants en électricité. Sa production et sa commercialisation représentent un enjeu économique de taille pour les pays qui aspirent à une plus grande autonomie énergétique.

En Algérie, une nouvelle dynamique se dessine autour de l’industrialisation des équipements solaires, avec des perspectives de production locale. Le groupe chinois Longi, l’un des acteurs majeurs du secteur, s’est récemment rapproché des autorités algériennes dans cette optique. Une rencontre a été organisée entre les ministres de l’Industrie et de l’Énergie et des Mines et la délégation de Longi, conduite par son président-directeur général, James Jin. Les échanges ont porté sur la mise en œuvre d’un projet industriel commun, avec pour objectif la fabrication locale de panneaux solaires photovoltaïques, à partir de cellules importées.

Ce partenariat, dont la signature du protocole d’accord est attendue sous peu, s’inscrit dans le cadre d’un programme plus large initié par l’Algérie visant à renforcer sa capacité de production en énergies renouvelables. Le pays, qui prépare déjà la deuxième phase de son ambitieux programme de 15 GW d’énergie solaire, entend à présent renforcer le taux d’intégration nationale dans l’industrie énergétique. Cela implique non seulement une production locale accrue, mais aussi une structuration du tissu industriel autour de la chaîne de valeur solaire.

L’initiative est également soutenue par une volonté politique affirmée. Les ministères impliqués ont exprimé leur attachement à l’amélioration du contenu local, conformément à la législation sur l’investissement. L’objectif est clair : faire de l’Algérie non seulement un acteur régional dans l’exploitation de l’énergie solaire, mais aussi une plateforme industrielle capable d’exporter ses équipements.

La collaboration avec Longi pourrait ainsi ouvrir la voie à la concrétisation de cette vision. En s’intéressant à l’implantation d’unités de production sur le territoire algérien, l’entreprise asiatique s’aligne sur les aspirations du pays à diversifier son économie, tout en répondant à une demande nationale croissante en solutions photovoltaïques. Le secteur solaire, perçu jusqu’ici comme une opportunité énergétique, devient aussi un levier industriel stratégique.