Maghreb: réception d’un premier lot de drones turcs dans un pays

Baykar Akinci (DR)

Les enjeux sécuritaires occupent une place prépondérante dans les stratégies des États, qui multiplient les investissements pour moderniser leurs forces armées. Parmi les technologies émergentes, les drones de combat s’imposent comme des outils incontournables, offrant des capacités accrues en matière de surveillance, de reconnaissance et d’attaque. Ces appareils, qui allient autonomie et précision, transforment les opérations militaires et deviennent progressivement un élément central des doctrines de défense.

Le Maroc s’inscrit dans cette dynamique avec la réception de son premier lot de drones de combat Akinci, conçu par l’entreprise turque Baykar. Cette acquisition s’intègre dans un cadre de coopération militaire entre Rabat et Ankara, visant à renforcer les capacités des Forces armées royales (FAR) en matière d’opérations aériennes. Ces drones, spécialement adaptés aux besoins marocains, comporteraient des améliorations par rapport aux versions livrées à d’autres pays.

Avant leur mise en service opérationnel, des pilotes marocains ont bénéficié d’une formation spécifique sur l’utilisation de ces appareils. Cette préparation, menée au cours des deux dernières années, vise à assurer une exploitation optimale des drones dans divers contextes stratégiques. Initialement prévue pour le mois dernier, la livraison de ces équipements avait été retardée pour des raisons logistiques, avant d’être finalement acheminée vers le Maroc.

Le Bayraktar Akinci se distingue par ses performances techniques avancées. Il est capable d’évoluer à une altitude pouvant atteindre 40 000 pieds (environ 12 000 mètres) et dispose d’une autonomie de vol de 24 heures en continu. Son atout majeur réside également dans sa capacité d’emport, avec une charge utile de 1 500 kg, lui permettant d’intégrer diverses munitions de fabrication turque, notamment les missiles MAM-L et MAM-T ainsi que des bombes guidées de précision.

Au-delà de son armement, l’Akinci est doté de systèmes sophistiqués, incluant des capteurs de détection avancés, des radars d’imagerie tridimensionnelle et des dispositifs exploitant l’intelligence artificielle. Ces technologies confèrent à l’appareil une capacité d’analyse en temps réel et une prise de décision autonome, optimisant ainsi son efficacité sur le terrain.

Avec cette acquisition, le Maroc renforce sa flotte de drones militaires et poursuit sa stratégie de modernisation de ses forces armées. L’intégration de ces appareils ouvre de nouvelles perspectives en matière de surveillance et d’intervention, consolidant ainsi les capacités opérationnelles des FAR face aux défis sécuritaires contemporains.