Maghreb : remise en service d’une infrastructure de transport majeur

Après six années de silence en hauteur, les cabines du téléphérique de Constantine ont repris leur ballet aérien. Ce retour marque un signal fort d’une volonté algérienne de moderniser ses infrastructures de transport et de repenser la mobilité dans ses grandes villes.

Dans une ville au relief escarpé, posée sur des gorges profondes et reliée par des ponts vertigineux, le transport par câble n’est pas un luxe, mais une nécessité. Constantine, surnommée « la ville des ponts », retrouve avec ce téléphérique modernisé une solution efficace pour désengorger ses routes, faciliter les déplacements et renforcer l’accessibilité entre quartiers.

Le téléphérique, remis en marche après d’importants travaux de rénovation, est désormais doté de 48 cabines de 10 places chacune, capables de transporter jusqu’à 20 000 passagers par jour. Une performance qui reflète les efforts fournis pour améliorer la qualité du service et la sécurité des usagers. Les travaux ont porté notamment sur la refonte des mécanismes de fonctionnement, la modernisation des systèmes de sécurité, ainsi que sur l’optimisation des stations d’embarquement.

Le but est d’offrir une expérience de transport fluide, fiable et durable aux habitants. Cette relance s’inscrit dans une vision de développement des infrastructures urbaines innovantes, intégrées et respectueuses de l’environnement. Le téléphérique de Constantine, en réduisant la dépendance à la voiture, s’impose comme un outil de réduction de la congestion urbaine et des émissions de CO₂. Il permettra également de soulager la pression sur le pont suspendu de Sidi M’cid, l’un des axes les plus fréquentés de la ville.

Cette désaturation, couplée à une meilleure connectivité entre les zones habitées et les pôles d’activités, devrait renforcer l’attractivité économique locale. La remise en service du téléphérique de Constantine s’inscrit dans une dynamique nationale visant à revitaliser les réseaux de transport urbain à travers le pays. L’Algérie souhaite s’appuyer sur des solutions multimodales, adaptées à ses spécificités géographiques et démographiques, pour répondre aux défis de la mobilité contemporaine.