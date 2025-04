Maghreb : un partenariat inédit avec Visa pour la bancarisation en Afrique

Photo de MBatty de Pixabay

Depuis plusieurs décennies, Visa occupe une place centrale dans le paysage financier mondial. L’entreprise américaine, cotée à la Bourse de New York sous le symbole NYSE : V, est aujourd’hui l’un des principaux moteurs de la transition vers les paiements numériques. Présente dans plus de 200 pays, Visa propose des solutions de paiement qui touchent aussi bien les grandes institutions financières que les particuliers. Son réseau, VisaNet, traite des milliards de transactions chaque année, garantissant à la fois rapidité, sécurité et accessibilité. Dans les économies émergentes, notamment en Afrique, Visa joue un rôle déterminant en facilitant l’accès aux services financiers pour des millions de personnes encore exclues du système bancaire traditionnel.

Une alliance stratégique entre Visa et le Groupe Maroc Telecom

Visa et le Groupe Maroc Telecom viennent de conclure un partenariat stratégique destiné à renforcer la digitalisation des services financiers en Afrique. Ce protocole d’accord vise à soutenir la croissance des paiements mobiles sur le continent, tout en promouvant l’inclusion financière. Le projet débute avec l’intégration des solutions Visa au sein de MT Cash, l’offre de Mobile Money de Maroc Telecom. Les utilisateurs pourront ainsi accéder à une gamme élargie de services : paiements électroniques sécurisés, transferts d’argent, règlement de transactions commerciales et autres opérations digitales.

Ce rapprochement entre un leader mondial des paiements électroniques et un opérateur télécom majeur en Afrique ambitionne de rendre les services financiers numériques plus accessibles à des populations encore largement sous-bancarisées. En ciblant les besoins spécifiques des utilisateurs africains, Visa et Maroc Telecom espèrent accompagner la transformation numérique du continent et proposer des solutions adaptées à ses réalités économiques et sociales.

L’inclusion financière au cœur de la transformation numérique africaine

La collaboration entre Visa et Maroc Telecom ne se limite pas au Maroc. Par la signature d’un Memorandum of Understanding (MoU), les deux partenaires projettent d’étendre leur coopération à d’autres marchés africains. L’objectif est clair : multiplier les opportunités d’accès aux paiements électroniques pour les populations rurales et urbaines, souvent exclues du système bancaire formel.

En intégrant les solutions Visa dans les portefeuilles numériques de MT Cash, ce partenariat devrait stimuler l’innovation dans le secteur des paiements mobiles. Il s’inscrit dans une dynamique continentale où l’utilisation des services financiers numériques devient un levier essentiel pour favoriser la croissance économique, soutenir les petites entreprises et améliorer le quotidien des citoyens.