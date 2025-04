Maghreb: un pays explore la piste biélorusse pour ses équipements agricoles

Photo de James Baltz sur Unsplash

L’agriculture demeure un pilier essentiel pour de nombreux pays africains dans leur quête de sécurité alimentaire et de développement économique durable. Ce secteur, stratégique par sa capacité à nourrir les populations tout en générant de l’emploi et de la valeur ajoutée, fait l’objet de politiques de modernisation dans plusieurs États du continent. En Algérie, les autorités redoublent d’efforts pour renforcer les performances agricoles. Dans cette optique, des initiatives se multiplient pour explorer de nouveaux partenariats technologiques, notamment avec la Biélorussie, dont le savoir-faire en matière de fabrication d’équipements agricoles suscite un intérêt croissant.

À Minsk, la capitale biélorusse, le ministre algérien de l’Agriculture, Youcef Cherfa, a récemment participé à la première session de la Commission mixte algéro-biélorusse. En marge des travaux, il a effectué une série de visites dans la zone industrielle locale, au sein d’unités spécialisées dans la conception de matériel agricole et de poids-lourds. Ces déplacements ont permis à la délégation algérienne de mieux appréhender les capacités industrielles biélorusses, en particulier dans la fabrication de tracteurs, de roues pneumatiques et de camions lourds.

Publicité

Ces échanges techniques et commerciaux interviennent dans un contexte où l’Algérie cherche à améliorer l’autonomie de son secteur agricole, notamment en augmentant la production céréalière et en modernisant ses infrastructures. Au cours de la mission, une attention particulière a été portée aux solutions biélorusses en matière de stockage, un enjeu crucial pour sécuriser les récoltes et limiter les pertes post-récolte.

Au-delà des visites industrielles, les rencontres ont ouvert la voie à des discussions concrètes autour d’un éventuel partenariat dans la fabrication et l’exportation de ces équipements vers l’Algérie. Cette volonté d’approfondir la coopération bilatérale s’est matérialisée par la signature d’un procès-verbal à l’issue des travaux de la commission mixte, marquant une étape institutionnelle dans la construction d’un cadre de collaboration plus structuré entre les deux pays.