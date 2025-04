Maghreb : un trésor culturel mis en avant par l’UNESCO

Alger (ABDO SHANAN - L'OBS)

Un pan méconnu, mais fondamental de l’héritage scientifique de l’humanité vient d’être projeté sur le devant de la scène culturelle internationale. C’est l’Algérie qui en est le vecteur. L’UNESCO a récemment inscrit au prestigieux registre de la Mémoire du monde un manuscrit médical conservé à la Bibliothèque nationale d’Alger. Il s’agit du Livre IV du Canon de la médecine, œuvre magistrale d’Avicenne (Ibn Sina), l’un des plus grands savants du monde arabo-musulman.

Ce document exceptionnel se distingue par sa trajectoire intellectuelle et sa préservation, témoignant de l’ancrage du pays dans l’histoire de la transmission du savoir. Le Canon de la médecine, rédigé au XIe siècle par le philosophe et médecin persan Avicenne, a été pendant des siècles la référence absolue en matière de médecine dans les mondes islamique et européen. Il a structuré l’enseignement médical dans de nombreuses universités, de Bagdad à Montpellier.

Le Livre IV, récemment distingué, se concentre sur la pharmacologie et la composition des médicaments, une discipline d’une grande modernité pour son époque. Le manuscrit conservé à Alger se démarque par la qualité de sa calligraphie, la finesse de ses annotations, et l’exactitude de son contenu scientifique. Ce n’est pas une simple copie, mais un témoin vivant d’une époque où l’Algérie, carrefour du savoir, accueillait et diffusait la pensée médicale la plus avancée.

Cité par nos confrères d’Algerie360, le ministère algérien de la Culture et des Arts a salué une inscription qui valorise la richesse du patrimoine culturel national et sa contribution historique au progrès scientifique mondial. Cette reconnaissance interroge la place de la connaissance, de la mémoire et de la culture dans les sociétés contemporaines africaines.

Elle montre aussi la volonté d’Alger de protéger, restaurer et faire rayonner son héritage écrit, dans un monde souvent tourné vers l’oubli ou la consommation rapide de l’information. En rejoignant le registre de la Mémoire du monde, ce manuscrit algérien s’inscrit désormais aux côtés des plus grandes œuvres de l’humanité. Il devient un outil pédagogique, culturel et identitaire, porteur de valeurs universelles.