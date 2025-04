Maghreb : une initiative pour créer des emplois pour les jeunes dans le numérique

Photo d'illustration (unsplash)

Dans un monde où les compétences technologiques deviennent le socle des économies modernes, l’Algérie a décidé d’investir massivement dans la formation numérique pour sa jeunesse. Une stratégie à long terme qui prend forme, semaine après semaine, avec des actions concrètes sur le terrain.

Il ya quelques jours, les autorités ont inauguré un nouveau centre de formation du numérique dans la wilaya d’Annaba. Il s’agit du troisième du genre après ceux de Sétif et Oran. Ces centres, entièrement gratuits, s’inscrivent dans une vision nationale de démocratisation des savoirs numériques, pensée pour renforcer l’employabilité des jeunes et stimuler l’innovation locale.

Le développement de ces centres s’inscrit dans une ambition de positionner l’Algérie comme un acteur compétitif de l’économie numérique régionale. Le programme, piloté par le ministère de l’Économie de la connaissance, vise à créer une masse critique de compétences dans des domaines stratégiques comme : l’intelligence artificielle, le cloud computing, l’Internet des objets, la cybersécurité, les technologies immersives et les services intelligents.

Ces compétences, autrefois considérées comme de niche, sont désormais perçues comme les piliers d’une économie moderne et autonome. Les centres de formation numérique ne sont que la première brique d’un écosystème plus vaste, en construction. En parallèle, l’Algérie soutient la création de startups technologiques, encourage l’entrepreneuriat digital, et prépare le terrain pour des partenariats industriels avec des géants du secteur, notamment dans les télécommunications, les fintechs et l’édition logicielle.

À travers cette dynamique, les autorités souhaitent faire émerger un environnement propice à l’innovation, capable non seulement de créer des opportunités d’emplois qualifiés, mais aussi de retenir les talents sur le territoire national, une réponse directe aux défis de la fuite des cerveaux. En misant sur la formation gratuite et spécialisée, l’Algérie investit dans son capital humain, convaincue que la jeunesse est son principal moteur de développement. Le numérique, loin d’être un luxe, devient ici un outil d’inclusion sociale, d’émancipation économique et d’élévation nationale.