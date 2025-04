Maghreb: une ville à un rival en Espagne

Le tourisme constitue une source de croissance et de diversification économique pour de nombreux pays. Ce secteur participe à la création d’emplois, stimule les investissements et favorise les échanges culturels. En misant sur la valorisation de leur patrimoine naturel, historique ou encore architectural, les destinations touristiques s’efforcent d’attirer un nombre croissant de visiteurs. Certaines villes n’hésitent pas à innover ou à s’inspirer d’initiatives ayant déjà fait leurs preuves ailleurs pour renforcer leur attractivité et dynamiser leur économie locale.

Au sud de l’Espagne, un village a décidé de parier sur la couleur bleue pour séduire les touristes, à l’image de Chefchaouen, célèbre cité marocaine réputée pour ses murs peints. Connu autrefois pour son lien avec l’univers des Schtroumpfs, ce « Village bleu » d’Espagne cherche désormais à se positionner comme une destination touristique à part entière. Plus de 1 000 pots de peinture ont été utilisés en 2011 pour recouvrir les bâtiments à l’occasion de la sortie du film consacré aux célèbres personnages bleus précise The Sun. Depuis, le village a maintenu cette identité visuelle singulière, misant sur son apparence atypique pour attirer de nouveaux visiteurs.

Le projet s’est accompagné de diverses infrastructures destinées à améliorer l’expérience touristique : hôtels, restaurants, bars ainsi qu’un musée des champignons et une aire de jeux pour enfants ont vu le jour. Cette transformation a permis au village de passer d’une fréquentation confidentielle à environ 80 000 visiteurs annuels. Selon Pilar Tabuyo, propriétaire d’une pharmacie locale et initiatrice du projet « Bienvenue au village bleu« , la dynamique est loin de s’essouffler, portée par l’implication créative des habitants.

Cependant, la ville espagnole devra relever un défi de taille pour rivaliser avec Chefchaouen. Fondée en 1471 par des réfugiés juifs et maures, la ville marocaine bénéficie d’une richesse historique et architecturale qui renforce son aura. Entre la Kasbah du XVe siècle, la Grande Mosquée au minaret octogonal et les paysages montagneux qui entourent sa médina, Chefchaouen offre une diversité d’expériences difficile à égaler. Classée patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO en 2010, elle séduit aussi bien les amateurs de culture que les amoureux de la nature.

Face à cette concurrence, le « Village bleu » d’Espagne mise sur son originalité et sur une approche communautaire pour asseoir sa notoriété. La réinvention permanente de son offre touristique, soutenue par l’engagement de ses habitants, pourrait lui permettre de tracer son propre chemin sur la carte des destinations prisées.