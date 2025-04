Paris sportifs au Sénégal : des hackers réalisent un gros coup

Un fait inédit vient de secouer le monde de la cybersécurité au Sénégal. Deux jeunes, âgés de 24 et 26 ans, ont réussi à pirater le système d’une plateforme de paris en ligne, dérobant près de 4 millions de francs CFA. Ce coup numérique, aussi ingénieux que préoccupant, soulève des questions sur la vulnérabilité des infrastructures digitales dans le pays.

L’affaire a éclaté après une plainte déposée par la responsable clientèle de la société Tayla Stech Bewinner, une entreprise spécialisée dans les paris sportifs. Très vite, le dossier a été confié à la Division de la Cybersécurité dirigée par le commissaire Pape M. Djidiack Faye. L’enquête a révélé une intrusion informatique savamment orchestrée, ciblant directement les serveurs de la société.

Les auteurs présumés, Khadim Sall, développeur en informatique, et Béthio Diom, électricien, auraient exploité des failles dans le système de sécurité de la plateforme pour accéder aux comptes et y effectuer des transferts frauduleux. Les enquêteurs, appuyés par des technologies avancées de traçabilité numérique, ont pu identifier les mouvements suspects et remonter jusqu’aux deux jeunes hommes.

D’après les premières constatations, les hackers seraient parvenus à contourner les pare-feux de la société, subtilisant au total 3 094 000 francs CFA. Bien que les détails techniques du piratage n’aient pas été rendus publics, les autorités évoquent des procédés « hautement sophistiqués », preuve d’une montée en puissance des cyberattaques menées depuis l’intérieur du pays.

Déférés au parquet de Dakar après leur garde à vue, les deux mis en cause devront désormais répondre de leurs actes devant la justice. Ce cas, qui met en lumière les nouvelles formes de criminalité numérique au Sénégal, interpelle aussi bien les entreprises privées que les pouvoirs publics sur l’urgence de renforcer les dispositifs de cybersécurité.