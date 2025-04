Qui peut gagner la Ligue des champions 2025 ?

Photo : DR

Après des matchs aller des quarts de finale de la Ligue des champions UEFA, de nombreux fans voient déjà Arsenal et le Barcelone en demi-finale. Mais une avance de 3 buts est-elle suffisante au club anglais pour qu’il se permette d’être confiant ? Plus important encore, le Real de Madrid, meilleur club au monde, peut-il encore espérer gagner le trophée aux grandes oreilles lorsqu’on sait qu’il aligne des performances douteuses depuis une dizaine de matchs ?

Arsenal tétanise les supporters madrilènes

À l’Emirates Stadium, Arsenal a surpris le Real Madrid, champion en titre, en s’imposant 3-0, plaçant les hommes de Mikel Arteta en tête. Pourtant, rares sont ceux qui sont prêts à faire une croix sur les Blancos. En effet, on le sait tous, le Real Madrid est capable de remonter ces trois buts. Cependant, la crainte des madrilènes est qu’Arsenal choisisse de jouer la défense absolue, tuant ainsi le rythme du match et empêchant toute initiative pouvant causer un but.

Cela dit, défendre pendant 90 minutes face à une attaque aussi rapide et agile ne sera pas chose facile. Avec des talents comme Vinícius Júnior, Jude Bellingham et Kylian Mbappé, le Real de Madrid ne manquera pas de démontrer sa puissance offensive. Il ne faut pas oublier qu’il a eu des occasions nettes lors du match aller. D’ailleurs, les madrilènes ont été défaits par deux coups francs spectaculaires de Declan Rice et une frappe lointaine de Mikel Merino. En résumé, on pourrait dire qu’Arsenal a su concrétiser ses occasions, contrairement au Réal.

Pour le match retour, la nervosité sera l’ennemi absolu d’Arsenal. Déterminer qui sortira vainqueur n’est pas chose aisée. C’est l’un de ces moments où les parieurs professionnels choisissent le meilleur site de paris sportifs pour placer leurs mises. Ils savent qu’ils pourront ainsi bénéficier d’un cashout généreux si le pari tourne au vinaigre.

L’éclat fulgurant de Barcelone

Si Arsenal a livré une véritable leçon tactique, Barcelone a offert un spectacle exceptionnel . Une victoire écrasante 4-0 contre le Borussia Dortmund au stade olympique les a placés à deux doigts de leur première demi-finale depuis 2019. Raphinha, Robert Lewandowski (deux fois) et Lamine Yamal ont tous trouvé le chemin des filets dans une démonstration d’efficacité redoutable.

Lewandowski, aujourd’hui âgé de 36 ans, continue de défier le temps. Son doublé lui a permis d’atteindre 40 buts cette saison, dont 99 avec le Barça. Il a désormais inscrit 29 buts en 28 matchs contre son ancien club, Dortmund.

La performance de Raphinha, quant à elle, contribue chaque jour à l’inscrire dans l’histoire. Avec 12 buts et 19 réalisations au total, il a égalé la meilleure saison de Lionel Messi en Ligue des champions avec Barcelone. « J’avais peur d’être hors-jeu sur le premier but », a admis Raphinha. « Je me suis excusé auprès de Cubarsí. Il m’a dit de ne pas m’inquiéter, qu’il compterait ça comme une passe décisive. »

Le jeune prodige Yamal a également fait la une des journaux en devenant le premier joueur à marquer plusieurs buts en phase à élimination directe de la Ligue des champions avant ses 18 ans. Sa performance éblouissante a couronné une performance qui a clairement démontré la domination de Barcelone, à la fois statistiquement et stylistiquement.

« Nous voulons toujours jouer notre jeu et gagner là-bas », a déclaré Lewandowski. « C’est toujours l’objectif. »

Les malheurs du Bayern et la détermination de l’Inter

Le Bayern Munich de Vincent Kompany a connu une soirée plus sombre. Une défaite 1-0 contre l’Inter Milan à l’Allianz Arena le laisse néanmoins dans la course. Il faut noter que le club n’a pas pu compter sur plusieurs joueurs de qualité tels que Dayot Upamecano, Alphonso Davies et Jamal Musiala, tous bléssés. L’Inter, quant à lui, a été salué pour son talent tactique.

La puissance du PSG et la bataille difficile de Villa

Le Paris Saint-Germain a facilement battu Aston Villa 3-1 au match aller, mettant l’équipe d’Unai Emery sous une pression intense. Le PSG a eu la main mise sur le match, et même si Villa a eu des occasions, ils ont été largement dominés.

Au match retour, Villa devra beaucoup attaquer, prenant le risque de laisser des espaces pour les contre-attaques parisiennes. Malgré tout, l’optimisme est de mise quant à la capacité de Villa à remporter un match, surtout à domicile. On sait que le club est souvent à son maximum lorsqu’il joue à la maison.

Le rêve du triplé du Barça ?

Le rêve de Barcelone d’un triplé historique est toujours d’actualité. Le club mène la Liga avec quatre points d’avance, est en finale de la Coupe du Roi et a désormais un pied en demi-finale de la Ligue des champions.

L’entraîneur Hansi Flick, qui a mené l’équipe à une série de 23 matchs sans défaite, a résumé leur mentalité implacable : « Ce n’est pas fini à 2-0 ou 3-0… Ils vont au bout du match. » Lamine Yamal l’a exprimé plus crûment dans une récente interview : « Nous sommes le Barça. Nous avons déjà réalisé [le triplé]… j’espère pouvoir le refaire. »