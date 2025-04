TGV au Maghreb: la France décroche un marché

TGV. Photo : Pexels

Les trains à grande vitesse (TGV) incarnent une avancée majeure dans le domaine ferroviaire, combinant rapidité, confort et innovation technologique. Depuis leur apparition, ces trains ont transformé la mobilité en réduisant significativement les temps de trajet et en offrant une alternative durable au transport aérien. Plusieurs pays ont investi dans ces infrastructures pour moderniser leurs réseaux et favoriser le développement économique. Le Maroc, engagé dans une dynamique d’expansion ferroviaire, s’apprête à franchir une nouvelle étape avec l’introduction d’une nouvelle génération de TGV.

L’Office national des chemins de fer (ONCF) a récemment conclu un contrat avec le groupe français Alstom pour l’acquisition de 18 trains à très grande vitesse Avelia Horizon. Ce marché, d’une valeur de 781 millions d’euros, s’inscrit dans le cadre du projet d’extension de la ligne à grande vitesse reliant Tanger à Marrakech. Les nouvelles rames, conçues pour atteindre des vitesses supérieures à 300 km/h, permettront d’améliorer la liaison entre ces deux grandes villes.

Les TGV Avelia Horizon se distinguent par leur architecture à double niveau et leurs motrices compactes, offrant ainsi une capacité optimisée et une meilleure efficacité énergétique. Cette configuration vise à répondre aux besoins croissants en matière de transport ferroviaire tout en réduisant l’empreinte carbone du secteur. En parallèle, le Maroc a également passé des commandes pour d’autres segments du réseau ferroviaire. La société espagnole Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles fournira 40 trains intervilles pour desservir Casablanca, Rabat et Marrakech, tandis que Hyundai Rotem, constructeur sud-coréen, livrera 110 trains pour le Réseau express régional (RER).

L’extension de la ligne à grande vitesse jusqu’à Marrakech s’inscrit dans une stratégie plus large de développement du réseau ferroviaire national. Ce projet vise à connecter davantage de métropoles, à stimuler le tourisme intérieur et à renforcer la cohésion territoriale. Il s’aligne également avec les préparatifs en vue de la Coupe du monde 2030, un événement pour lequel le Maroc mise sur des infrastructures modernes et performantes.

Avec cet investissement, l’ONCF confirme son ambition de faire du transport ferroviaire un levier essentiel du développement économique et social du pays. L’arrivée des nouveaux TGV marque une étape clé vers une mobilité plus rapide, plus efficace et plus respectueuse de l’environnement.