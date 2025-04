Titane : accord de 585 millions € entre ce pays arabe et Airbus

Photo: DR

Depuis longtemps réputée pour ses abondantes réserves de pétrole, l’Arabie saoudite a entrepris ces dernières années de diversifier ses ressources naturelles et industrielles. Le Royaume, qui possède également des gisements notables d’or, de phosphates et d’uranium, multiplie les initiatives pour renforcer sa position dans d’autres secteurs stratégiques. Ce mouvement s’inscrit dans une volonté de réduire sa dépendance aux hydrocarbures et de stimuler des filières à haute valeur ajoutée, notamment dans l’industrie minière et métallurgique.

En renforçant ses capacités de production de titane, Riyad ambitionne de devenir un fournisseur de premier plan pour les industries aérospatiales internationales. L’Arabie saoudite a inauguré une grande usine à Yanbu, exploitée par la coentreprise entre AMIC et Toho Titanium Metal Company, quelques mois après l’annonce de la découverte de vastes gisements sur son sol. Ce développement industriel permet au Royaume de proposer une alternative solide à un marché mondial déstabilisé par les sanctions contre la Russie, ancien principal fournisseur du secteur.

Airbus sécurise son approvisionnement stratégique

Le 23 avril 2025, Airbus a signé un accord d’approvisionnement en titane avec l’Arabie saoudite pour un montant de 585 millions d’euros. Cette transaction vise à sécuriser l’accès de l’avionneur européen à un métal essentiel pour la fabrication de ses avions de ligne, alors que près de 50 % du titane utilisé dans l’aéronautique provenait historiquement de Russie. Face aux restrictions imposées à Moscou, Airbus diversifie ainsi ses sources pour réduire les risques liés à la chaîne d’approvisionnement.

Parallèlement, Saudia Group, compagnie nationale saoudienne, a officialisé une commande de 20 Airbus A330neo, incluant 10 options, pour moderniser sa flotte et soutenir sa stratégie d’expansion. Ce volet aéronautique du partenariat vient renforcer la coopération entre les deux parties, tout en accompagnant la montée en puissance de flyadeal, la branche low-cost du groupe, qui exploitera 10 A330-900neo pour son développement international.

Au-delà des enjeux commerciaux immédiats, cet accord témoigne d’une évolution plus large de l’économie saoudienne, qui mise sur l’exploitation stratégique de ses ressources minières pour s’intégrer dans les chaînes industrielles mondiales. En diversifiant ses partenaires et en investissant massivement dans ses infrastructures, l’Arabie saoudite entend s’imposer comme un acteur industriel incontournable dans les prochaines années.