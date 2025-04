USA : décès du célèbre acteur Val Kilmer

Val Kilmer (amazon studios)

Val Kilmer, figure emblématique du cinéma américain des années 1980-2000, s’est éteint à Los Angeles à l’âge de 65 ans des suites d’une pneumonie. Sa fille a confirmé la nouvelle au New York Times le mardi 1er avril au soir.

Avant que sa santé ne se détériore, Val Kilmer avait bâti une carrière remarquable à Hollywood pendant près de quatre décennies. Révélé au grand public dans « Top Secret! » (1984) et « Real Genius » (1985), il accède à la notoriété internationale avec son rôle de pilote de chasse « Iceman » dans « Top Gun » (1986) aux côtés de Tom Cruise. Sa polyvalence l’a conduit à incarner des personnages aussi divers que Jim Morrison dans « The Doors » d’Oliver Stone (1991), Doc Holliday dans « Tombstone » (1993) ou encore Bruce Wayne/Batman dans « Batman Forever » (1995). Son talent lui a permis de collaborer avec des réalisateurs de renom comme Michael Mann (« Heat », 1995) et Ron Howard (« L’Ombre et la Proie », 1996).

Publicité

Une dernière apparition symbolique dans « Top Gun: Maverick »

La dernière apparition de Val Kilmer sur grand écran restera symbolique : il a repris brièvement son personnage iconique d’Iceman dans « Top Gun: Maverick » en 2022, bouclant ainsi la boucle de sa carrière cinématographique. Cette scène émouvante avec Tom Cruise a particulièrement touché les spectateurs, conscients des problèmes de santé que traversait l’acteur. Pour permettre cette apparition, sa voix a dû être recréée artificiellement à l’aide de technologies d’intelligence artificielle, l’acteur ayant perdu l’usage normal de ses cordes vocales.

Un combat contre la maladie documenté avec courage

Le parcours de Val Kilmer ces dernières années a été marqué par sa lutte contre un cancer de la gorge, diagnostiqué en 2015. L’acteur avait choisi de documenter ce combat dans un documentaire poignant, « Val » (2021), utilisant des milliers d’heures d’archives personnelles filmées tout au long de sa vie. Cette œuvre intime révélait un homme lucide face à la maladie qui avait profondément altéré sa capacité à parler, lui qui était reconnu pour son charisme et sa présence à l’écran. Malgré ces épreuves, Kilmer avait continué à s’exprimer artistiquement, notamment à travers la peinture et l’écriture, publiant ses mémoires « I’m Your Huckleberry » en 2020.

Sa disparition marque la fin d’un chapitre important du cinéma américain, laissant derrière lui une filmographie riche et éclectique de plus de soixante films.