5G au Maghreb : un nouveau pas franchi

Le ministère de la Poste et des Télécommunications a officiellement lancé jeudi l’appel d’offres pour l’attribution des licences de technologie 5G. Cette initiative, supervisée par l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, marque une étape cruciale dans la modernisation des infrastructures numériques du pays.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre des directives présidentielles visant à approfondir les analyses financières et technologiques de ce projet national. L’adoption de cette technologie de pointe est un pas crucial pour l’Algérie, qui aspire à devenir un centre technologique de référence en Afrique et dans la région méditerranéenne.

Une stratégie de déploiement ciblée

Ce projet s’intègre dans une vision stratégique visant à construire une Algérie numérique moderne, compétitive et bien connectée à son environnement régional et international. Cette initiative reflète la volonté politique de faire du secteur numérique un moteur de croissance économique et un pilier de la souveraineté technologique nationale.

Le déploiement de la 5G se fera de manière progressive et méthodique. Les autorités ont opté pour une approche par phases, en ciblant d’abord les zones densément peuplées et les secteurs industriels clés. Cette stratégie permettra d’optimiser l’efficacité du réseau tout en assurant une couverture adaptée aux besoins économiques du territoire.

Un calendrier précis pour 2025

Le ministère a établi un calendrier détaillé pour cette transition technologique majeure. La période de retrait des dossiers d’appel d’offres s’étendra du 29 mai au 1er juin 2025, permettant aux candidats de préparer leurs propositions. L’attribution provisoire des licences est prévue pour le 3 juillet 2025, date symbolique coïncidant avec les célébrations du 63e anniversaire de l’indépendance nationale.

Le lancement effectif des services 5G est prévu pour le troisième trimestre 2025, marquant ainsi l’engagement de l’Algérie envers un avenir numérique prometteur. Cette initiative témoigne de la détermination du pays à renforcer sa position en tant qu’acteur technologique majeur dans la région, ouvrant de nouvelles perspectives d’innovation et de développement économique.