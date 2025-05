Armement américain : ce pays arabe sort son chéquier

PHOTO : ISTOCK

Depuis des décennies, l’industrie de défense des États-Unis s’est imposée comme une référence mondiale, à la fois par la puissance de ses technologies et par la profondeur de ses alliances stratégiques. Dans un monde marqué par des tensions géopolitiques croissantes, le savoir-faire militaire américain séduit les États en quête de supériorité ou de sécurité. Les équipements made in USA, souvent éprouvés sur les théâtres d’opération et constamment modernisés, ont trouvé preneur sur tous les continents. De l’Europe de l’Est à l’Asie du Sud-Est, les armées qui veulent se doter de moyens de défense sophistiqués regardent d’abord vers Washington. Les États-Unis ne vendent pas simplement des armes : ils exportent une promesse de domination aérienne, terrestre ou navale, renforcée par des contrats d’assistance, de formation et de coopération diplomatique. Dans ce contexte bien établi, l’annonce récente d’un contrat de missiles air-air signé avec l’Arabie saoudite confirme à nouveau le rôle central de l’Amérique dans l’équation sécuritaire mondiale.

Une commande stratégique à 3,5 milliards de dollars

Riyad vient d’approuver l’acquisition de 1 000 missiles AIM-120, des projectiles air-air de moyenne portée conçus par l’industriel américain RTX, ex-Raytheon. Ce modèle n’est pas un simple missile parmi d’autres : il équipe les avions de chasse de nombreuses puissances militaires, de l’OTAN jusqu’aux alliés asiatiques des États-Unis. Capable d’intercepter des cibles ennemies au-delà de la ligne de visée, l’AIM-120 combine vitesse, précision et portée, ce qui en fait un outil redoutable pour assurer la suprématie aérienne. L’accord, d’un montant de 3,5 milliards de dollars, a été notifié par le département d’État au Congrès américain, une étape obligatoire pour valider ce type de vente internationale. Si le chiffre impressionne, il s’inscrit dans une logique d’armement de haute technologie, où chaque missile représente un investissement autant militaire que politique.

Pour l’Arabie saoudite, cette transaction n’est pas anodine. Elle intervient dans un moment où le royaume cherche à moderniser sa flotte et à renforcer son autonomie militaire face aux menaces régionales, notamment celles venant d’Iran ou des groupes rebelles armés. Posséder des missiles aussi performants signifie non seulement pouvoir répliquer à une attaque, mais aussi dissuader en amont toute incursion dans son espace aérien. C’est une assurance tactique qui vaut son pesant de pétrole.

Un partenariat renouvelé entre Washington et Riyad

L’achat de ces missiles par l’Arabie saoudite renforce un partenariat sécuritaire déjà ancien. Depuis la guerre du Golfe, les deux pays ont tissé des liens étroits dans le domaine militaire, les États-Unis étant à la fois fournisseur, conseiller et garant d’une forme de stabilité dans la région. Malgré certaines tensions diplomatiques, notamment sur les questions de droits humains ou de politique énergétique, le dialogue en matière d’armement n’a jamais été interrompu. Bien au contraire, il continue de s’intensifier à mesure que Riyad cherche à diversifier son arsenal tout en restant dans le giron des technologies occidentales.

Le choix des missiles AIM-120 traduit aussi une volonté saoudienne de rester compatible avec les standards opérationnels des alliés occidentaux. Alors que d’autres pays de la région lorgnent vers des fournisseurs alternatifs, comme la Russie ou la Chine, l’Arabie saoudite confirme sa préférence pour l’expertise américaine, perçue comme plus fiable et intégrée. C’est un message politique autant qu’un choix technique : se doter de matériel américain, c’est s’inscrire dans un certain ordre militaire et diplomatique mondial, fondé sur des engagements partagés et une confiance stratégique.

Une vitrine technologique et commerciale

La vente aux Saoudiens vient également servir les intérêts économiques de l’industrie de défense américaine. Pour RTX, ce contrat représente bien plus qu’un simple chiffre d’affaires : c’est une validation à l’échelle internationale de son savoir-faire. Chaque missile vendu agit comme une vitrine mobile de sa technologie, visible dans les arsenaux des armées les plus exigeantes. Dans un secteur hautement concurrentiel, chaque transaction réussie ouvre la voie à de nouveaux débouchés commerciaux.

Les États-Unis savent que la vente d’armements ne se limite pas à une logique de profit. Elle contribue à créer des cercles de dépendance technologique, où le client revient régulièrement pour l’entretien, la mise à jour ou le remplacement de ses équipements. À long terme, ces relations techniques deviennent des leviers d’influence. À l’image de ce que fait l’industrie pharmaceutique avec ses brevets ou les géants du numérique avec leurs écosystèmes logiciels, l’Amérique sécurise ainsi sa position dominante dans un monde où la technologie militaire reste un outil de pouvoir redoutable.

Une guerre des missiles à coup de milliards

Alors que les équilibres militaires se redessinent dans plusieurs régions sensibles du globe, l’Arabie saoudite vient rappeler que le budget militaire est une arme en soi. Sortir son chéquier pour s’offrir les meilleures technologies, c’est aussi affirmer ses ambitions, protéger ses intérêts et s’inscrire dans les rapports de force en cours. Le contrat avec les États-Unis dépasse donc largement la simple transaction. Il témoigne d’un alignement stratégique, d’une fidélité technologique et d’une lecture commune des menaces. Dans cette nouvelle guerre des nerfs où les missiles sont des arguments diplomatiques, l’armement américain reste un passeport pour l’assurance, l’influence et, parfois, la paix par la dissuasion.