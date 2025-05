Armement au Maghreb : un nouveau navire pour renforcer les forces armées de ce pays

Photo DR

Depuis plus d’une décennie, le Maghreb est le théâtre d’une montée en puissance militaire où chaque pays scrute avec attention les investissements de ses voisins. Le Maroc et l’Algérie, en particulier, s’engagent dans une rivalité stratégique, traduite par des acquisitions d’équipements de plus en plus sophistiqués. Alors que l’Algérie mise sur un partenariat durable avec la Russie pour moderniser ses forces, le Maroc, lui, diversifie ses fournisseurs, allant des États-Unis à la France, et plus récemment à l’Espagne. Cette dynamique est moins une préparation à un conflit ouvert qu’un effort pour maintenir une dissuasion crédible, dans un environnement régional marqué par l’instabilité au Sahel, les flux migratoires irréguliers et les menaces terroristes. Chaque ajout au portefeuille militaire prend une dimension politique forte, comme le montre le lancement récent d’un nouveau patrouilleur destiné à la Marine royale marocaine.

Un partenariat naval entre technologie et diplomatie

Ce mardi, le chantier naval espagnol Navantia a lancé le patrouilleur Avante 1800. Ce navire n’est pas un simple ajout logistique, mais le fruit d’une coopération technique étroite entre Rabat et Madrid. Dans les discours officiels de Navantia, la technologie de pointe s’allie à une rhétorique diplomatique mettant en lumière la confiance mutuelle et les intérêts convergents. Le président de Navantia, Ricardo Domínguez, a évoqué un engagement commun en matière de sécurité, tandis que le directeur commercial des programmes corvettes et navires d’action maritime, Alberto Cervantes, a laissé entendre que ce projet en préfigurerait d’autres.

La symbolique dépasse la coque et les systèmes embarqués. En collaborant avec l’Espagne, le Maroc consolide une alliance qui lui permet non seulement d’accéder à des technologies de défense européennes, mais aussi de renforcer sa stature dans le bassin méditerranéen occidental. Pour la Marine royale, ce partenariat est également un levier pour diversifier ses capacités.

Un navire conçu pour faire face à de nouvelles menaces

Le patrouilleur Avante 1800 a été conçu pour faire bien plus que patrouiller les côtes : il répond à une nécessité pressante d’adaptation aux défis maritimes actuels. Surveillance étendue, lutte contre les trafics illégaux, contrôle des zones économiques exclusives, dissuasion face aux incursions étrangères : les missions de ce type de bâtiment sont multiples et en constante évolution.

Pour le capitaine de vaisseau Mohammed El Fadili, représentant de la Marine royale marocaine, le lancement du patrouilleur reflète des « liens profonds d’amitié et de coopération » entre les deux royaumes. Derrière cette déclaration protocolaire, se cache une stratégie bien ancrée où l’annonce de chaque acquisition devient un message codé adressé aux partenaires comme aux rivaux.

Le Maroc, en choisissant un patrouilleur comme pièce visible de cette coopération navale, fait le pari d’un outil polyvalent capable d’assurer aussi bien la surveillance de ses côtes que des missions en haute mer. Entre contrebande, migration irrégulière et manœuvres militaires – disposer d’un bâtiment moderne offre un avantage opérationnel tangible. La perspective de futurs projets entre Navantia et Rabat laisse penser que cette coopération va s’intensifier.