Association Porto-Novo Durable : dix ans d’engagement au service des plus vulnérables

La communauté béninoise de France célèbre une décennie d’actions humanitaires en faveur de Porto-Novo et ses environs. Cela fait dix ans que l’association Porto-Novo Durable (PND) agit avec discrétion mais efficacité pour améliorer le quotidien de nombreuses familles vulnérables au Bénin. Le samedi 10 mai 2025, ses membres, sympathisants et partenaires se retrouveront à Villejuif, en région parisienne, pour marquer cette étape importante dans une ambiance conviviale et solidaire.

Fondée par des Béninois résidant en France, l’association s’est donné pour mission d’apporter des réponses concrètes aux besoins essentiels des populations de Porto-Novo et de ses alentours. Une mission portée non pas par une idéologie politique, mais par une conscience citoyenne et une volonté sincère d’agir durablement sur le terrain.

L’originalité de PND tient à sa démarche écoresponsable et entièrement bénévole. Grâce à l’implication de ses membres et au soutien de généreux donateurs, l’association a réussi à financer de nombreux projets à travers des fonds propres. Santé, éducation, accès à l’eau, environnement… les domaines d’intervention sont variés mais toujours guidés par une volonté d’impact social.

La célébration du 10ᵉ anniversaire, prévue de 12h à 20h au Palais de l’Épi d’Or, sera l’occasion de faire le bilan de ces années d’engagement mais aussi de remercier les piliers de cette aventure humaine : donateurs, partenaires locaux, membres actifs. Ce rendez-vous symbolique se veut également un appel à de nouvelles énergies. « La tâche étant considérable, nous sommes ouverts à toutes les bonnes volontés désireuses de rejoindre notre mouvement bénévole », souligne le communiqué de presse parvenu à notre rédaction.

