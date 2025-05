Automobile au Maghreb : une alliance inattendue

Photo DR

Le Maghreb est en train de se forger une place à part dans le paysage automobile mondial. Dans cette région en pleine transformation industrielle, plusieurs pays rivalisent d’ambition pour devenir des plaques tournantes de la production et de l’exportation de véhicules et de composants automobiles. Ceci s’explique à travers la création des zones industrielles modernes et des partenariats solides avec les plus grands constructeurs. L’Algérie cherche une stratégie qui dépasse l’assemblage de véhicules. Elle vise une fabrication intégrale à travers cette orientation affirmée qui a donné lieu à une alliance inattendue avec la Slovénie.

Une convergence algéro-slovène qui mise sur la complémentarité

C’est dans cet environnement que s’inscrit une démarche récente mais stratégique : le rapprochement entre l’Algérie et la Slovénie autour de la filière automobile. Lors d’un déplacement officiel du président Abdelmadjid Tebboune à Ljubljana, les membres de la délégation économique algérienne ont exploré le tissu industriel slovène, en particulier les entreprises spécialisées dans les composants mécaniques. Cette visite a dépassé le simple protocole diplomatique pour déboucher sur des discussions concrètes, centrées sur le partage d’expertise, l’échange de pièces certifiées et la création d’unités de production mixtes.

Publicité

Ce projet de coopération vise deux objectifs : renforcer l’indépendance industrielle de l’Algérie et créer des ponts logistiques entre deux économies aux profils complémentaires. Tandis que la Slovénie dispose d’un savoir-faire technique reconnu et d’un accès direct au marché européen, l’Algérie offre un espace industriel à développer, une demande croissante en pièces détachées et une volonté politique d’intégration industrielle. L’idée n’est donc pas de reproduire un schéma classique de sous-traitance, mais de co-construire une chaîne de valeur partagée. À terme, des co-entreprises pourraient voir le jour sur le sol algérien, avec des lignes de production répondant aux standards européens, alimentées par des pièces locales comme importées. L’échange n’est plus unidirectionnel, mais circulaire.

Vers une industrie du véhicule « pensée localement »

Cette initiative s’inscrit dans une inflexion stratégique plus profonde de la politique industrielle algérienne. Les autorités veulent désormais fabriquer des véhicules avec un taux d’intégration locale significatif, depuis la production des composants jusqu’à l’assemblage final. Ce tournant nécessite des partenaires techniques capables d’accompagner l’Algérie dans cette montée en compétence, sans imposer un modèle rigide ou unilatéral. La Slovénie, pays à la fois industriel et accessible, apparaît comme un allié de choix pour un projet à échelle humaine, mais à impact immédiat.

En arrière-plan, ce mouvement reflète un repositionnement géoéconomique plus large de l’Algérie, qui cherche à diversifier ses alliances en Europe en misant sur des partenariats spécialisés plutôt que sur des méga-accords politiques. À l’heure où les chaînes d’approvisionnement mondiales sont remises en question, cette forme de coopération ciblée permet à l’Algérie de sécuriser des composants certifiés tout en valorisant son potentiel manufacturier. Le président du Cluster mécanique, Adel Ben Sassi, a déclaré au média Echourouk : les pièces proposées sont déjà homologuées, prêtes à entrer dans des chaînes de production aux exigences techniques élevées.

Un premier pas vers une cartographie industrielle maghrébine recomposée

La collaboration avec la Slovénie, encore discrète mais riche de promesses, pourrait faire figure de modèle pour d’autres partenariats futurs. Elle montre que l’Algérie ne se limite plus à rêver d’industrialisation, mais qu’elle engage une diplomatie économique active, centrée sur des résultats concrets. En s’appuyant sur une alliance inattendue avec un acteur européen agile, elle explore une voie médiane entre dépendance et autonomie industrielle.

Publicité

Si elle réussit, cette coopération pourrait encourager des dynamiques similaires entre les pays du Maghreb et d’autres États européens de taille intermédiaire, en quête de débouchés ou de synergies industrielles. Ainsi, dans ce puzzle automobile en recomposition, l’Algérie ambitionne de ne plus être une simple case périphérique, mais une pièce centrale du jeu.