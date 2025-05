Aviation au Maghreb : un coup dur pour ce poids lourd américain

La compagnie Royal Air Maroc (RAM) a décidé de changer de cap. Longtemps fidèle à Boeing, la compagnie aérienne marocaine s’apprête à intégrer des avions Airbus dans sa flotte. Un choix inédit qui marque une étape importante dans la stratégie d’expansion de la RAM. D’après des sources bien introduites, un accord est en cours de finalisation avec le constructeur européen pour l’acquisition d’environ 200 appareils.

Les livraisons devraient s’étaler jusqu’en 2037. C’est la première fois que la compagnie nationale passe commande auprès d’Airbus, alors que sa flotte repose principalement sur des avions américains de type Boeing et ATR. Avec cette commande massive, Royal Air Maroc veut accompagner sa montée en puissance sur le continent africain et au-delà. L’objectif est clair : renforcer sa présence sur les lignes internationales, ouvrir de nouvelles routes et répondre à la croissance attendue du trafic aérien, notamment dans les hubs de Casablanca, Marrakech et Tanger.

Ce rapprochement avec Airbus traduit aussi une volonté de diversification industrielle. Il s’agit pour la RAM de ne plus dépendre d’un seul fournisseur, mais aussi de profiter des innovations technologiques d’Airbus, réputé pour ses avions économes en carburant et adaptés aux longues distances. Cette évolution intervient dans un contexte où le Maroc mise sur le développement du secteur aérien pour soutenir son économie.

Le gouvernement accompagne d’ailleurs cette ambition à travers une politique de modernisation des infrastructures aéroportuaires et un soutien affirmé à la RAM. En optant pour Airbus, la compagnie nationale envoie un signal fort. Elle entend jouer dans la cour des grands et se doter des moyens nécessaires pour devenir un acteur clé du transport aérien africain et international.