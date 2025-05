BAD: le Bénin soutient le candidat mauritanien pour la Présidence

Photo : DR

La République du Bénin a formellement annoncé son soutien à la candidature du Mauritanien Dr Sidi Ould Tah au poste de président de la Banque Africaine de Développement. L’information a été révélée par Financial Afrik. Cette décision stratégique a été communiquée lors d’une audience de haut niveau accordée par le Président mauritanien Mohamed Cheikh El Ghazouani à une importante délégation béninoise.

L’annonce intervient dans un contexte de renforcement des relations bilatérales entre les deux nations. La délégation béninoise, conduite par deux membres éminents du gouvernement – Monsieur Abdoulaye Bio Tchané, Ministre d’État chargé de la Coordination de l’Action Gouvernementale et du Développement, et Monsieur Romuald Wadagni, Ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances – était porteuse d’un message personnel du Président Patrice Talon.

Le candidat a le profil et les compétences

Le soutien béninois s’appuie sur une évaluation positive des compétences du Dr Ould Tah. Selon les représentants béninois, ce dernier « a le profil et les compétences requises pour faire de la BAD le véritable outil de développement dont le continent a besoin aujourd’hui ». Au-delà d’un simple soutien, le Bénin s’est également engagé à mobiliser ses partenaires autour de cette candidature.

« Notre frère Sidi Ould Tah a le profil et les compétences requises pour faire de la BAD le véritable outil de développement dont le continent a besoin aujourd’hui. À cet effet, nous lui apportons notre soutien et sommes prêts à mobiliser l’ensemble de nos partenaires autour de cette candidature », a affirmé la délégation béninoise selon la même source. Le gouvernement mauritanien a salué cette marque de confiance, la qualifiant de « forte et significative« . Pour les autorités mauritaniennes, ce soutien témoigne d’une reconnaissance du parcours professionnel et de la vision panafricaine du Dr Sidi Ould Tah, qui œuvre pour une Afrique plus solidaire, intégrée et souveraine.

Le candidat exprime sa fierté

Réagissant à cette annonce, le Dr Sidi Ould Tah a exprimé sa fierté quant au soutien apporté par le Bénin, un pays dont il reconnaît « le leadership et l'engagement en faveur de la coopération régionale« . Il a également souligné que cette confiance renforce sa conviction que l'Afrique est prête à s'unir autour d'une vision commune pour une BAD plus forte et plus inclusive.