Bénin : 22 agents de la Cour suprême décorés pour leur engagement au service de l’Etat

Vingt-deux agents et cadres de la Cour Suprême du Bénin ont été honorés le mercredi 28 mai 2025, recevant divers grades dans les Ordres nationaux. Cette cérémonie solennelle, tenue au sein de la haute juridiction à Porto-Novo, a marqué une reconnaissance de l’État pour leur dévouement exemplaire au service de la justice béninoise.

Les agents décorés proviennent de divers horizons professionnels, reflétant la richesse et la complexité des métiers au sein de la Cour Suprême. Parmi eux figurent des magistrats (en poste ou à la retraite), des administrateurs, des officiers de justice, des attachés administratifs, des greffiers, des programmeurs-pupitreurs, des agents de liaison, des préposés de service et des conducteurs de véhicules administratifs.

Dans le détail des distinctions, 9personnes ont été admises dans l’Ordre National du Bénin. Notamment, feu Pascal Dohoungbo, conseiller à la chambre administrative, a été décoré à titre posthume au grade d’Officier. Les huit autres ont été faits Chevaliers. Sept agents ont été distingués dans l’Ordre du Mérite du Bénin, avec un promu au grade de Commandeur et six au grade de Chevalier. Six autres agents ont été faits Chevaliers de l’Ordre du Mérite Social.

Lors de la cérémonie, l’officiant, M. Zinsou, a chaleureusement salué l’ensemble du personnel de la Cour Suprême, soulignant que leurs « efforts quotidiens, souvent discrets, garantissent le bon fonctionnement de l’institution. » Il a rappelé avec emphase que « la justice ne se construit pas que dans les salles d’audience« , insistant sur le rôle crucial de chaque maillon de la chaîne juridictionnelle. Cette reconnaissance nationale n’est pas seulement un hommage, mais aussi une invitation à redoubler d’efforts. L’État exhorte les récipiendaires à continuer d’incarner les valeurs républicaines d’exemplarité, de rigueur et de loyauté dans leurs fonctions.

Prenant la parole au nom de tous les distingués, l’officier de justice Denis Togodo a exprimé sa profonde gratitude envers la Nation. Il a également adressé une pensée émue à leur collègue disparu, feu Pascal Dohoungbo, qui « aurait aimé partager ces moments avec nous ». Il a enfin salué le leadership du président de la Cour Suprême et des membres du bureau, considérant qu’ils ont créé les conditions propices à cette reconnaissance. Partageant cette distinction avec leurs équipes et collaborateurs, les récipiendaires ont réaffirmé leur engagement à œuvrer sans relâche pour une justice béninoise toujours plus exemplaire et digne des grandes démocraties.

La cérémonie de distinction a été présidée par Comlan Paul Irénée Zinsou, Grand-Croix de l’Ordre National du Bénin et membre du conseil des Ordres nationaux, agissant en tant que délégué de la Vice-présidente de la république, Grande Chancelière des Ordres nationaux du Bénin. L’événement s’est déroulé en présence du président de la Cour Suprême, Victor Dassi Adossou, des membres du bureau de la Cour, ainsi que des familles et collègues des récipiendaires, dans une atmosphère sobre mais empreinte de symbolisme.