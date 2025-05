Bénin : Les candidats opérateurs de drones convoqués pour l’épreuve sportive

Photo d'illustration

Le chef d’état-major général des Forces armées béninoises a annoncé, dans un communiqué daté du 6 mai 2025, l’organisation de la phase sportive du concours de recrutement de 100 opérateurs de drones. Cette étape se tiendra le vendredi 9 mai 2025.

Sont concernés les candidats déclarés admissibles à l’issue des épreuves écrite et pratique. La liste est disponible dans les centres d’inscription et de composition. L’épreuve consistera en une course à pied :

4 kilomètres pour les femmes

6 kilomètres pour les hommes

Le temps imparti pour valider l’épreuve est de 38 minutes.

Les lieux de rassemblement sont fixés à 6h précises :

Camp militaire Séro Kpéra (entrée ouest), Parakou

Carrefour Club des Rois (route des pêches), Cotonou

Carrefour Lapin, Abomey

Chaque candidat devra se présenter en tenue de sport, muni d’une pièce d’identité valide.