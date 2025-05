Blé au Maghreb : la France reconnaît avoir perdu un important marché

Pendant des décennies, le blé français a nourri bien au-delà de ses frontières, irriguant les marchés du monde entier, du Maghreb au Moyen-Orient. Grâce à la qualité de sa production et à une logistique rodée, la France s’est imposée comme l’un des principaux exportateurs mondiaux, capable de fournir des volumes massifs avec constance. Le Maghreb, et plus particulièrement l’Algérie, faisait figure de partenaire incontournable dans cette équation. Chaque campagne céréalière voyait des millions de tonnes quitter les ports français pour répondre aux besoins d’un pays dont les importations sont vitales pour la sécurité alimentaire. Aujourd’hui, cette réalité appartient au passé.

Un marché verrouillé sans préavis

La rupture est brutale. Le marché algérien, qui absorbait à lui seul jusqu’à 9 millions de tonnes de blé français, a désormais fermé ses portes à la production tricolore. Aucune transition, aucun amortisseur n’a été prévu. Pour les coopératives agricoles françaises, le choc est rude. Regroupées au sein de Cérévia – un collectif qui fédère des structures comme Dijon Céréales, Bourgogne du Sud, Terre Comtoise et Oxyane – ces organisations voient disparaître un débouché jugé stratégique. L’Algérie, longtemps fidèle client, s’est définitivement tournée vers d’autres fournisseurs. Sur le site « Bien Public« , le Directeur général de Cérévia, Alain Caekaert, a confirmé que les opérateurs français ne sont plus les bienvenus sur ce marché, désormais hors de portée.

Publicité

Ce basculement s’est opéré dans un silence institutionnel presque assourdissant. Aucune compensation n’a été envisagée, ni du côté algérien, ni du côté français. L’ampleur du désengagement remet en cause l’équilibre économique d’une filière déjà fragilisée par la volatilité des cours, les aléas climatiques et la concurrence accrue sur le marché mondial. Cette fermeture unilatérale ressemble à une porte claquée sans sommation, laissant derrière elle des agriculteurs qui doivent désormais revoir toute leur stratégie commerciale.

Une dynamique régionale redessinée

La perte du marché algérien n’est pas un simple accident de parcours : elle reflète une transformation plus profonde dans les équilibres commerciaux du bassin méditerranéen. L’Algérie, dans une logique de diversification de ses fournisseurs, s’oriente de plus en plus vers des pays comme la Russie ou l’Argentine, capables d’offrir des volumes compétitifs à des prix souvent inférieurs. Ce réalignement stratégique s’est opéré rapidement, sans que la France n’ait véritablement anticipé les conséquences à long terme.

Le choix d’Alger, au-delà des considérations économiques, traduit aussi une volonté politique de rééquilibrer ses partenariats. La relation commerciale franco-algérienne, bien qu’historique, s’inscrit dans un contexte de tensions récurrentes et d’ajustements géopolitiques. En se tournant vers d’autres fournisseurs, l’Algérie se donne les moyens de réduire sa dépendance à un partenaire jugé parfois trop influent. Dans ce jeu de repositionnements, la France semble avoir sous-estimé la rapidité avec laquelle ses anciens alliés pouvaient revoir leurs priorités.

Trouver de nouveaux horizons

Privées d’un client de cette envergure, les coopératives françaises doivent désormais se réinventer. Le défi est immense : il ne s’agit pas simplement de compenser des volumes perdus, mais de repenser les circuits d’exportation, d’identifier de nouveaux marchés, d’adapter les offres à des demandes spécifiques. Certains évoquent déjà la nécessité de se tourner davantage vers l’Asie ou l’Afrique subsaharienne, zones où la demande en produits agricoles est en pleine croissance. Mais pénétrer ces marchés exige des investissements lourds, une diplomatie commerciale active, et surtout du temps – un luxe que tous les acteurs n’ont pas.

Publicité

Cette rupture avec l’Algérie agit comme un électrochoc. Elle rappelle que même les partenariats les plus anciens peuvent basculer du jour au lendemain si la stratégie ne suit pas. À l’heure où la souveraineté alimentaire devient un enjeu mondial, la France ne peut plus se contenter de son prestige passé sur les marchés agricoles. Elle doit redevenir agile, offensive et capable d’anticiper les mutations des flux commerciaux. L’époque où les bateaux de blé partaient vers Alger comme une routine bien huilée est désormais révolue. Le vent a tourné, et il faut désormais naviguer autrement.