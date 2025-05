BTP au Maghreb : 50 entreprises italiennes attendues pour un évènement

Photo DR

Depuis plusieurs années, les entreprises européennes regardent le Maghreb comme une porte d’entrée vers un marché dynamique à la croisée de plusieurs continents. Le Maroc, la Tunisie et l’Algérie concentrent une demande croissante en infrastructures modernes, en technologies durables et en solutions industrielles sur mesure. L’Algérie, en particulier, attire par ses plans ambitieux de modernisation urbaine, ses ressources naturelles abondantes et sa volonté de renforcer son tissu industriel. Cette région, historiquement connectée à l’Europe par des liens économiques et géographiques étroits, constitue une plateforme idéale pour les industries européennes souhaitant s’implanter ou consolider leur présence sur le continent africain. Cette proximité stratégique, combinée à une transition économique accélérée, fait du Maghreb un terrain fertile pour les partenariats industriels.

L’Italie mise sur Alger pour affirmer son savoir-faire

Dans ce contexte, l’Italie s’apprête à faire une démonstration de force lors de la 27ᵉ édition du salon Batimatec à Alger, du 4 au 8 mai. Avec un pavillon de 650 mètres carrés, l’un des plus grands du salon, la délégation italienne alignera 50 entreprises venues exposer des technologies de pointe dans les domaines du BTP, de la construction mécanique, des matériaux innovants et des solutions industrielles durables. Cette présence massive illustre une stratégie claire : faire de la capitale algérienne un pôle de coopération industrielle à haute valeur ajoutée.

À travers cette initiative, l’Agence italienne ICE entend consolider la confiance bilatérale qui s’est construite entre Rome et Alger, en misant sur des relations économiques solides et pérennes. La Fédération ANIMA, qui regroupe les grandes associations italiennes de l’industrie mécanique, voit dans Alger un catalyseur pour déployer l’expertise italienne à l’échelle régionale. L’objectif n’est pas seulement commercial : il s’agit également d’encourager des transferts de compétences et de technologies, notamment dans des secteurs où l’Algérie ambitionne de rattraper son retard, comme la fabrication d’équipements spécialisés ou la construction de bâtiments à faible impact environnemental.

Technologies, partenariats et transfert de savoir-faire

Les exposants italiens ne viennent pas les mains vides. Le pavillon, situé au stand G1, réunira des entreprises spécialisées dans les machines de chantier, les équipements lourds, le traitement de matériaux de construction, mais aussi les solutions intelligentes destinées à optimiser les performances des chantiers. Confindustria Marmomacchine, représentant les producteurs de machines pour le marbre, jouera un rôle central en accompagnant le développement de l’industrie marbrière algérienne, via un transfert ciblé de technologies de découpe et de traitement de la pierre.

Au-delà des équipements, c’est une vision industrielle globale que l’Italie entend proposer. En tissant des liens entre ses fabricants et les professionnels algériens, elle cherche à poser les bases de coopérations stables dans un environnement où la durabilité devient une exigence incontournable. L’accent est ainsi mis sur des solutions techniques répondant aux nouveaux standards écologiques : réduction des émissions, optimisation énergétique, gestion intelligente des déchets de construction. Ces thématiques, longtemps secondaires, occupent désormais le devant de la scène et influencent fortement les décisions d’investissement.

Une opportunité d’accélération pour le secteur algérien

Pour Alger, cet événement représente bien plus qu’une vitrine internationale. Il offre aux acteurs locaux une chance de capter des technologies nouvelles, de tisser des alliances stratégiques et de renforcer leur expertise. Alors que le pays multiplie les projets de développement urbain, l’arrivée coordonnée de 50 entreprises italiennes représente une occasion rare de moderniser ses outils et ses méthodes, tout en valorisant les savoir-faire nationaux.

Cette dynamique s’inscrit dans une tendance plus large de diversification industrielle. En se positionnant comme interlocuteur privilégié, l’Italie affiche sa volonté de dépasser la simple logique exportatrice, pour bâtir des partenariats réciproques fondés sur la complémentarité des besoins et des compétences. À l’heure où les enjeux de souveraineté technologique se font pressants, cette approche trouve un écho particulier en Algérie, qui aspire à réduire sa dépendance aux importations tout en s’ouvrant à l’innovation.

En définitive, Batimatec 2025 ne sera pas qu’un salon du bâtiment : il marquera un moment de convergence entre deux modèles industriels cherchant à se réinventer dans un monde en mutation. À Alger, l’Italie vient planter le décor d’une coopération à haute intensité technologique, où le BTP devient l’un des vecteurs majeurs du dialogue euro-maghrébin.