Canalbox : Le très haut débit illimité est arrivé au Bénin

Le Groupe Vivendi Africa (GVA) a officiellement lancé, le mercredi 30 avril 2025, son service d’internet illimité à très haut débit par fibre optique, baptisé « Canalbox« , au Bénin. La cérémonie s’est tenue en présence du président de l’Arcep, ainsi que de représentants des ministères du Numérique et de l’Économie et des Finances.

Pour répondre à la demande croissante de connectivité, Canalbox offre une solution de fibre optique jusqu’au domicile, garantissant un débit stable d’au moins 50 Mbps, sans coupure ni réduction, quelle que soit l’utilisation. Que ce soit pour partager des vidéos et des photos, participer à des visioconférences ou naviguer sur les réseaux sociaux, toute la famille peut se connecter simultanément, sans aucune limite de données. Avec deux forfaits adaptés à tous les besoins, l’offre Start à 15 000 francs Cfa par mois pour 50 Mbps et l’offre Premium à 30 000 FCFA par mois pour 200 Mbps, Canalbox se positionne comme le choix idéal pour une connexion simple, rapide et illimitée. « Notre ambition est de rendre l’internet rapide et illimité, accessible à toutes les familles béninoises. Nous souhaitons devenir un acteur central de l’écosystème numérique béninois. Avec Canalbox, l’accès au très haut débit ne doit plus être un luxe », a affirmé Yacine Alao, directrice générale de Gva Bénin.

Pour bénéficier d’un service d’installation rapide, effectué par des techniciens agréés, il suffit de débourser 10 000 francs CFA. Grâce à un processus de réabonnement simplifié via Mobie Money (*607#), sur le site www.canalabox.bj ou dans tous les points de vente CANAL+/CANALBOX, la connectivité est plus accessible que jamais. Un service client dédié est également joignable au 70 44.

Plusieurs zones déjà connectées

Les communes de Cotonou et d’Abomey-Calavi sont déjà connectées, notamment dans des zones telles que Godomey, Godomey Magasin, Fiyegnon 1 et 2, Agla, Aïbatin 2, Agla Hlazounto, Agla Akplomey, Dékoungbé et Atrokpocodji. Le déploiement de la fibre optique se poursuit activement, promettant d’étendre la couverture à de nombreux nouveaux quartiers très prochainement. Avec cette initiative, le Groupe Vivendi Africa s’engage à rendre l’Internet plus accessible à toutes les familles béninoises, pour favoriser l’inclusion numérique dans le pays. Cette offre transforme le paysage numérique du Bénin et ouvre de nouvelles opportunités aux citoyens, renforçant leur intégration dans l’économie numérique mondiale.

« Nous voulons démocratiser l'accès à l'Internet très haut débit en Afrique. Cela passe par un réseau performant, des offres accessibles et une implantation locale solide », a déclaré Jean-François Duboy, directeur général de Gva. Le Bénin devient le neuvième pays africain à accueillir Canalbox. Flavien Bachabi, président de l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et de la Poste du Bénin (Arcep Bénin), a souligné que l'arrivée de Canalbox est opportune, car elle répond aux besoins de connectivité des populations et s'aligne avec les initiatives du gouvernement dans le domaine numérique. « Je suis particulièrement ravi que le Groupe Vivendi Africa ait choisi le Bénin, qui est l'un des marchés les plus ouverts et dynamiques de la sous-région et de l'Afrique. Leur présence répond à un besoin réel exprimé par les citoyens. Nous leur souhaitons donc la bienvenue et espérons qu'ils réussiront à atteindre leurs objectifs, qui sont en phase avec ceux du gouvernement », a-t-il laissé entendre.