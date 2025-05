Ce milliardaire fait une entrée fracassante avec son nouveau fleuron

Photo : Manuel Orbegozo/Reuters

Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, a annoncé mercredi lors de l’assemblée générale de l’entreprise que Meta AI compte désormais un milliard d’utilisateurs actifs chaque mois. Cette étape significative survient dans un contexte de forte concurrence entre les géants technologiques pour dominer le marché émergent de l’intelligence artificielle grand public.

Cette annonce fait suite à une déclaration similaire de Zuckerberg fin avril sur Facebook, confirmant l’adoption massive de l’assistant IA intégré aux différentes plateformes du groupe. L’ampleur de cette adoption démontre l’efficacité de la stratégie d’intégration native de Meta AI dans ses services existants, permettant aux utilisateurs d’accéder facilement à l’assistant sans effort supplémentaire.

Une bataille acharnée pour la suprématie de l’IA

La concurrence s’intensifie, notamment avec Google, qui revendique 1,5 milliard d’utilisateurs pour son service AI Overviews, intégré directement dans son moteur de recherche. Sundar Pichai, PDG de Google, affirme ainsi rendre l’IA générative accessible au plus grand nombre à l’échelle mondiale. Cette course aux chiffres illustre l’importance stratégique de ces technologies pour l’avenir du secteur technologique.

Les investissements massifs consentis par ces entreprises depuis le lancement de ChatGPT fin 2022 commencent à porter leurs fruits. Meta a particulièrement misé sur l’intégration transparente de son assistant dans WhatsApp et Instagram, où il apparaît naturellement lors des recherches. L’entreprise a également lancé une application dédiée, Meta AI, le mois dernier pour renforcer sa présence sur ce marché stratégique.

Vers des assistants IA omniprésents et personnalisés

L’ambition de ces géants technologiques va bien au-delà des simples chiffres d’adoption. Zuckerberg envisage un avenir où chacun disposera d’une IA conversationnelle permanente, accessible via smartphones ou lunettes connectées, représentant potentiellement l’un des services les plus précieux jamais créés. Cette vision transformerait fondamentalement notre rapport à la technologie au quotidien.

Pour atteindre cet objectif d’indispensabilité, les trois principaux acteurs — Meta, Google et OpenAI — développent rapidement des fonctionnalités d’agents IA capables d’effectuer des tâches concrètes pour les utilisateurs. Ces assistants évoluent vers une personnalisation accrue, avec la possibilité d’accéder aux comptes sociaux et aux courriels, promettant une intégration toujours plus profonde dans nos vies numériques.