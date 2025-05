Cristiano Ronaldo : son fils déchaîne les passions

Cristiano Ronaldo et son fils (Photo DR)

L’histoire du football européen s’est écrite avec le nom de Cristiano Ronaldo inscrit en lettres capitales : cinq Ballons d’Or, des centaines de buts avec des clubs majeurs comme Manchester United, le Real Madrid ou la Juventus, et une longévité qui l’a vu performer aussi bien en Ligue des champions qu’en sélection portugaise. Son retour à Manchester United en 2021 avait déjà éveillé une vague de nostalgie et de fascination. Aujourd’hui, cette fascination prend une nouvelle forme, centrée non plus sur lui, mais sur son fils. Cristiano Ronaldo Jr, 14 ans, commence à capter une attention qui dépasse les terrains d’entraînement pour se jouer désormais sur les gradins des recruteurs européens.

Une détection digne des plus grands

La présence d’un simple adolescent dans un tournoi en Croatie n’aurait pas attiré autant de projecteurs sans le nom qu’il porte. Cristiano Ronaldo Jr, actuellement joueur à Al-Nassr en Arabie saoudite, a récemment été observé par une impressionnante délégation de clubs venus de toute l’Europe. Parmi eux, Manchester United, qui le connaît bien pour l’avoir accueilli dans ses rangs durant la période où son père portait à nouveau le maillot des Red Devils. Le jeune joueur évoluait alors aux côtés de Kai Rooney, fils de Wayne Rooney. Cette familiarité avec le club anglais pourrait jouer un rôle dans les futures orientations de carrière du jeune Portugais.

Mais Manchester n’est pas seul sur les rangs. D’après The Sun, une dizaine de clubs allemands, dont des poids lourds comme le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le RB Leipzig, ont également envoyé des représentants. Le football italien n’est pas resté en retrait : l’Inter Milan, la Juventus et l’Atalanta ont manifesté leur intérêt, tout comme le club autrichien du RB Salzbourg. Plus surprenant encore, Tottenham a également été mentionné comme un des prétendants. Une telle concentration d’observateurs ne laisse guère de doute : Cristiano Ronaldo Jr est déjà une cible sérieuse du marché européen.

L’effet CR7, version génération 2

Le retentissement de ces démarches est amplifié par une actualité symbolique. La semaine dernière, la Fédération portugaise a officialisé la convocation du jeune joueur en équipe nationale U15. Cet appel sous les couleurs lusitaniennes a résonné avec force au Portugal, déclenchant une vague d’émotion populaire. Sur les réseaux sociaux, Cristiano Ronaldo père a exprimé sa fierté. La réaction de Dolores Aveiro, grand-mère du jeune joueur et figure familière des médias, n’a pas tardé à suivre. Ces réactions illustrent à quel point chaque étape franchie par le fils de CR7 est scrutée, vécue comme une promesse à suivre.

Cette dimension émotionnelle nourrit un engouement qui dépasse le cadre sportif. Là où d’autres jeunes talents doivent gravir patiemment les échelons pour attirer les regards, Cristiano Ronaldo Jr évolue déjà dans un environnement ultra-médiatisé. Ce phénomène rappelle celui d’autres héritiers du football comme Enzo Zidane ou Timothy Weah, dont les trajectoires ont oscillé entre pression et opportunités uniques. Pour Cristiano Jr, la célébrité paternelle est à la fois tremplin et fardeau : chaque passe réussie ou ratée porte une charge d’attente bien supérieure à celle de ses coéquipiers.

Un avenir encore flou mais déjà scruté

À 14 ans, l’avenir de Cristianinho, comme le surnomment affectueusement ses proches, est encore incertain. Rien ne garantit que les projecteurs actuels déboucheront sur une carrière semblable à celle de son père. Pourtant, la précocité de l’attention portée à ses performances indique qu’il évolue déjà dans une logique professionnelle, avec tous les enjeux que cela comporte. L’intérêt simultané de clubs de Premier League, de Bundesliga, de Serie A et même d’Arabie saoudite témoigne d’un positionnement stratégique autour d’un nom qui pèse sur le marché.

L’observation du jeune joueur en Croatie n’était donc pas un simple repérage. Elle s’inscrit dans une dynamique de captation des talents très tôt, dans un football mondialisé où chaque club cherche à anticiper la prochaine pépite. Pour Cristiano Ronaldo Jr, la route est encore longue. Mais à ce stade, elle se trace déjà sous le regard attentif de l’Europe du football — et d’un père qui connaît mieux que quiconque les contours exigeants du sommet.