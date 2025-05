De la lutte au MMA : faux départ brutal pour le sénégalais Zarco à Abidjan

Photo d'illustration pixabay

Zarco, figure montante de la lutte sénégalaise et chef de file de l’écurie de Grand Yoff, était attendu à Abidjan comme l’un des visages prometteurs du MMA africain. À quelques heures de son entrée dans la cage contre un adversaire surnommé « The Hulk », son aventure prenait déjà une tournure tendue. Le président du Comité National de Gestion de la lutte, Malick Ngom, lui avait adressé un avertissement ferme, signe que les autorités sportives suivaient de près cette reconversion dans une discipline plus encadrée et internationalisée. Mais l’alerte n’a pas suffi à éviter le déraillement.

Samedi 17 mai, jour de son premier combat dans la ligue Eric Favre Nation, Zarco ne s’est pas présenté dans l’arène. Une absence incompréhensible pour les organisateurs et son adversaire, qui a été déclaré vainqueur par forfait. Cette défection soudaine a terni son image auprès du public sportif ivoirien et de ses compatriotes venus assister à ce baptême de feu. Pour un athlète en quête de crédibilité dans un nouveau sport, ce faux départ a eu l’effet d’une glissade sur le ring avant même le début du combat.

Une altercation hors-cage aux conséquences troublantes

La suite des événements a ajouté une couche inattendue à cet échec sportif. Après la rencontre, alors qu’un autre participant évoquait l’affaire en présence de tiers, Zarco l’aurait agressé à l’arme blanche. Selon le témoignage de la victime, l’altercation a éclaté simplement parce que son nom a été cité dans une discussion critique. L’incident, qui a nécessité l’intervention des forces de l’ordre, aurait pu déboucher sur une plainte. Mais par choix personnel, la victime a décidé de ne pas engager de poursuites, préférant le pardon à l’escalade judiciaire.

Ce geste, aussi noble soit-il, ne gomme pas la gravité de l’agression. Dans un univers où la discipline est une valeur cardinale, cette perte de contrôle alimente les doutes sur la capacité de certains lutteurs à se conformer aux exigences mentales et comportementales du MMA. Là où l’explosivité physique ne suffit plus, la rigueur mentale devient une barrière entre l’adrénaline du combat et la brutalité hors cadre.

Entre ambition sportive et dérive comportementale

Zarco n’était pas seulement venu à Abidjan pour un combat : il venait aussi tester sa place dans une arène plus réglementée que celle des arènes sénégalaises. Sa reconversion aurait pu être l’illustration d’un parcours de transition réussi, entre deux univers exigeants. Mais son absence dans la cage, suivie d’un acte de violence dans un cadre civil, donne plutôt l’image d’un athlète mal préparé à intégrer les normes d’un sport structuré.

L’épisode soulève également la question de l’encadrement des lutteurs sénégalais qui se lancent dans les sports de combat internationaux. Le passage de la lutte traditionnelle au MMA ne se résume pas à un changement de discipline : il demande un encadrement psychologique, une préparation éthique et une compréhension du code de conduite qui régit ce sport.