Électricité au Maghreb : 300 millions de financement de l’UE

Un réseau électrique fiable est à la base du développement économique et social d’un pays. L’électricité alimente non seulement les industries, les transports et les services essentiels, mais elle conditionne également l’accès à l’éducation, à la santé et à l’innovation. Sans infrastructure robuste et modernisée, aucun pays ne peut répondre efficacement à la croissance démographique, à l’urbanisation accélérée ni à la montée des besoins technologiques. Dans les régions à fort potentiel comme le Maghreb, améliorer la distribution de l’électricité n’est plus un choix, mais une nécessité stratégique pour stabiliser les économies et répondre à l’urgence climatique.

Un appui européen pour accélérer la transition énergétique

Le Maroc vient de franchir un seuil déterminant dans sa stratégie énergétique. Grâce à une enveloppe de 300 millions d’euros mobilisée par la Banque européenne d’investissement, la KfW allemande et l’Union européenne, le Royaume bénéficie d’un soutien financier solide pour adapter son réseau à une production énergétique plus durable. Ce programme d’investissement entend non seulement renforcer les capacités de transport d’électricité, mais aussi rendre le système plus flexible face aux défis environnementaux et à l’essor de la demande.

L’un des volets centraux concerne le renforcement du maillage électrique : près de 731 kilomètres de lignes seront modernisées, avec pour objectif d’améliorer la qualité du service et la stabilité du réseau. Parallèlement, la capacité d’évacuation de l’électricité sera portée à 1 850 MVA, permettant une meilleure absorption des flux issus des centrales solaires et éoliennes. Ce plan prévoit également la mise en place d’un corridor énergétique stratégique de 1 400 km reliant le sud au centre du territoire, capable de faire transiter jusqu’à 3 000 MW.

Des infrastructures ambitieuses pour anticiper les besoins futurs

Au-delà du transport, le pays ambitionne d’ajouter 12,5 GW de production renouvelable, un objectif qui se traduit par la multiplication de projets éoliens, photovoltaïques et hydroélectriques à travers le territoire. Ce renforcement s’inscrit dans une vision de long terme : répondre à la pression croissante exercée par les usages domestiques, industriels et agricoles, tout en réduisant la dépendance aux sources d’énergie conventionnelles. L’impact environnemental est également au cœur de cette stratégie, avec une baisse anticipée de 390 000 tonnes de CO₂ par an à l’horizon 2030.

La visite récente du parc éolien de Jbel Lahdid, dans la province d’Essaouira, a symbolisé cette dynamique. Ce site, qui affiche une puissance installée de 270 MW, a servi de point de rencontre pour les représentants européens impliqués dans le financement, mettant en lumière la coopération étroite entre les institutions européennes et les autorités marocaines.

Une architecture énergétique au service de la stabilité régionale

Cette transformation énergétique, bien qu’ancrée dans les priorités nationales, pourrait aussi repositionner le Maroc comme plateforme de transit et de distribution dans la région. Le renforcement du réseau, couplé à une production propre en expansion, ouvre des perspectives d’interconnexion renforcée avec les pays voisins et l’Europe, où les besoins en énergie verte sont en forte croissance. À terme, cette dynamique pourrait stimuler des échanges transfrontaliers d’électricité et encourager des partenariats industriels.

Ce programme témoigne d’une volonté affirmée d’adapter le système électrique aux réalités de demain. En alliant infrastructures robustes, production renouvelable et soutien européen, le Maroc trace les contours d’un modèle énergétique fondé sur l’efficacité, la durabilité et l’ouverture régionale.