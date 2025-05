Elon Musk : cette décision va booster son projet le plus fou

Elon Musk (Getty Images)

L’Administration fédérale de l’aviation américaine (FAA) a récemment autorisé SpaceX à augmenter significativement le nombre de lancements de sa fusée Starship depuis la base texane de Starbase. L’entreprise d’Elon Musk peut désormais effectuer jusqu’à 25 lancements annuels, soit cinq fois plus que la limite précédente de 5 lancements par an. Cette décision rapproche considérablement le milliardaire de son objectif ultime : envoyer des humains sur Mars.

Cette autorisation fait suite à une étude environnementale approfondie menée par la FAA, concluant que l’intensification des lancements n’aurait pas d’impact significatif sur la qualité de l’environnement humain, conformément à la loi américaine sur la politique environnementale nationale (NEPA). En levant ce dernier obstacle réglementaire, les autorités permettent à SpaceX d’accélérer le développement de Starship, la fusée la plus ambitieuse jamais conçue avec ses 123 mètres de hauteur et son diamètre de 9 mètres.

Une stratégie d’apprentissage par l’échec

Depuis le début de l’année, SpaceX a déjà réalisé deux vols d’essai de Starship, en janvier et en mars. Si le booster Super Heavy a pu être récupéré grâce aux bras mécaniques baptisés « Mechazilla« , l’étage supérieur a connu des défaillances, se désintégrant moins de dix minutes après le décollage et projetant des débris au-dessus des Caraïbes. Fidèle à sa philosophie « tester, échouer, corriger et recommencer », l’entreprise prépare déjà son neuvième vol d’essai avec des ajustements techniques pour éviter la répétition des incidents précédents.

Un contexte favorable aux ambitions martiennes

La multiplication des lancements s’inscrit parfaitement dans la vision d’Elon Musk, qui mise sur l’accélération de l’apprentissage et la résolution rapide des problèmes pour rendre Starship opérationnelle. Le calendrier fixé par SpaceX reste extrêmement ambitieux : les premières missions robotiques pourraient décoller vers Mars dès l’année prochaine, suivies par des vols habités envisagés entre 2029 et 2031. Avant d’envoyer des humains, plusieurs missions cargo sont prévues pour acheminer le matériel nécessaire à l’établissement d’une base autonome sur la planète rouge.