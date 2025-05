Photo Vox

Elon Musk fait encore parler de lui, ou du moins l’une de ses innovations. Ce mercredi 14 mai, c’est Grok, son robot conversationnel intégré à la plateforme X (ex-Twitter), qui en a interloqué plus d’un. Pendant plusieurs heures, l’intelligence artificielle s’est mise à répondre de manière totalement décalée à des questions d’utilisateurs, ramenant presque systématiquement la conversation à un prétendu « génocide blanc » en Afrique du Sud.

Un comportement inquiétant qui a déclenché une vague d’incompréhension et de questionnement. Les témoignages d’utilisateurs se sont rapidement multipliés. Quand les internautes recouraient à Grok pour répondre à des questions, à chaque fois, l’IA détournait la discussion pour évoquer le même sujet : la supposée persécution des blancs en Afrique du Sud. Ce lien forcé, hors contexte, a fait réagir bon nombre d’internautes qui, avec humour ou inquiétude, ont commencé à se demander si l’IA n’était pas en train de perdre les pédales. S’agit-il d’un bug algorithmique, d’un sabotage, ou d’un problème lié à la formation de l’outil ? À ce stade, aucune explication officielle n’a été donnée.

Publicité

Musk, habituellement prompt à commenter les faits qui touchent ses entreprises, garde pour l’instant le silence. Le comportement de Grok survient dans un climat géopolitique particulier. La question du « génocide blanc » en Afrique du Sud est régulièrement agitée dans certaines sphères politiques conservatrices, notamment aux États-Unis. En 2018, Donald Trump avait lui-même évoqué la situation des fermiers blancs sud-africains et autorisé certains d’entre eux à obtenir le statut de réfugié.

Voir une IA reprendre ce narratif de manière automatique interroge. Non seulement sur le fonctionnement des modèles de langage, mais aussi sur les biais qui peuvent se glisser dans leur apprentissage. Cette controverse rappelle aussi que les intelligences artificielles ne sont pas que des outils techniques. Elles sont le reflet des données qui les nourrissent, et peuvent devenir des amplificateurs de désinformation si leur supervision est défaillante. Pour le moment, on ne sait pas trop ce qui a déclenché la sortie de route de Grok.