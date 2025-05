Elon Musk : sa collaboration avec Trump lui a rapporté gros

Elon Musk (AFP/ANGELA WEISS)

Elon Musk, qui était déjà considéré comme l’une des personnalités les plus influentes de la planète, a basculé dans une autre dimension en 2024. En effet, il a apporté son soutien à Donald Trump dans la course à la Maison-Blanche. Dès lors, l’homme le plus riche du monde s’impliquait plus directement dans la sphère politique américaine. Son choix de soutenir Trump semble lui avoir ouvert de nouvelles perspectives, tant sur le plan politique qu’économique.

D’après Forbes, ce soutien au locataire de la Maison-Blanche ne s’est pas fait sans bénéfices. Musk a vu sa fortune augmenter de manière spectaculaire. Le média américain estime que sa richesse s’est accrue de 170 milliards de dollars depuis qu’il a commencé à se rapprocher de Trump. Cette progression fulgurante serait en partie liée aux retombées positives qu’il a obtenues en retour. Forbes notifie que l’environnement réglementaire autour des entreprises dirigées par Musk est devenu beaucoup plus souple. Ainsi, plusieurs enquêtes fédérales visant ses sociétés auraient été suspendues, classées ou rendues opaques. Ce climat plus favorable aurait permis au milliardaire d’opérer avec plus de liberté, notamment dans des secteurs sensibles comme l’aérospatial.

Autre élément souligné par Forbes, la place de plus en plus stratégique de SpaceX dans l’attribution de contrats publics. L’entreprise figure désormais parmi les principales bénéficiaires de commandes gouvernementales, ce qui renforce davantage sa position sur le marché américain. En combinant pouvoir économique et influence politique, Elon Musk continue de façonner son image d’homme incontournable. Mais ce rapprochement avec le pouvoir soulève aussi des débats sur l’équilibre entre initiative privée et décisions publiques.

Après avoir été nommé à la tête du bureau de l’efficacité gouvernementale (DOGE), Elon Musk a essuyé de nombreuses critiques. Cela a même eu des impacts sur l’activité de ses entreprises, notamment Tesla. Dès lors, le milliardaire a pris la décision de se retirer du DOGE pour se concentrer sur l’un de ses fleurons. Cela veut-il signifier que l’entrepreneur va se retirer définitivement de l’espace politique ? Avec Elon Musk, il faut s’attendre à tout.