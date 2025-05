Elon Musk se frottent les mains dans les pays du golfe

Elon Musk (AFP/ANGELA WEISS)

Malgré les défis auxquels il est confronté en ce moment, Elon Musk poursuit son expansion à l’international. L’homme le plus riche du monde intensifie désormais ses efforts dans la péninsule arabique. Son objectif est de faire du golfe un nouveau terrain d’expérimentation et de développement pour ses entreprises les plus audacieuses.

Neuralink, sa société spécialisée dans les interfaces cerveau-machine, vient de franchir une étape majeure. Pour la première fois, un essai clinique sera mené en dehors du territoire américain. D’après Business Insider, c’est à Abou Dhabi, en partenariat avec la Cleveland Clinic, que l’expérience sera lancée. L’étude portera sur des patients atteints de troubles moteurs ou de la parole. L’idée est de leur permettre de contrôler des objets ou de communiquer uniquement par la pensée, grâce à une puce implantée dans le cerveau.

Ce projet, qui mêle science, éthique et haute technologie, place les Émirats arabes unis au cœur d’une innovation de rupture. Le choix d’Abou Dhabi n’est pas anodin. Le pays investit massivement dans la recherche médicale et la santé numérique. En parallèle, un autre volet de l’empire Musk s’invite dans la région. Starlink, la constellation de satellites développée par SpaceX pour fournir de l’Internet haut débit dans les zones isolées, vient d’obtenir l’approbation de l’Arabie Saoudite. Le service sera désormais disponible en mer et dans les airs, renforçant la connectivité sur les routes commerciales et touristiques du golfe.

Pour Riyad, cette avancée s’inscrit dans sa volonté de moderniser ses infrastructures numériques et d’attirer les technologies de pointe. Pour Elon Musk, c’est une opportunité de s’implanter sur le marché du Moyen-Orient. Le patron de Tesla cherche à étendre son influence là où les États sont prêts à accueillir l’expérimentation, à condition qu’elle serve leur vision de l’avenir. Le golfe, avec ses ressources, sa volonté de rupture et son positionnement géopolitique, est un partenaire idéal. En y implantant ses technologies les plus ambitieuses, Elon Musk gagne en visibilité, en légitimité et en accès à de nouveaux marchés.