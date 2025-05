Elon Musk sévèrement critiqué par un célèbre chanteur

Elon Musk (Allison Robbert/Reuters)

Elon Musk ne cesse de faire parler de lui ces derniers temps. Une légende du rock lui a adressé un message quelque peu pimenté. Neil Young, figure emblématique de la scène musicale nord-américaine, a profité du concert caritatif Light Up The Blues, tenu récemment à Los Angeles, pour dévoiler un morceau inédit dans lequel il critique ouvertement le patron de Tesla. À 79 ans, le chanteur prouve qu’il n’a rien perdu de sa verve engagée.

La chanson, intitulée Let’s Roll Again, commence comme une ode ironique aux constructeurs automobiles traditionnels américains. Young y appelle Ford, General Motors et Chrysler à « construire quelque chose de spécial », un clin d’œil appuyé à une époque où l’industrie servait l’intérêt public avant les profits technologiques. Mais très vite, le ton change et le message devient frontal.

Publicité

« Si vous êtes fasciste, prenez une Tesla. Elle est électrique, peu importe », chante-t-il avec une ironie mordante. La cible est claire. Neil Young reproche à Elon Musk son positionnement politique ambigu et sa manière de cultiver les controverses, notamment sur les réseaux sociaux et via ses prises de position libertariennes. À l’inverse, il encourage les démocrates à « goûter à leur liberté » en choisissant d’autres options que les produits d’un entrepreneur qu’il semble juger dangereux pour la société.

Ce n’est pas la première fois que Neil Young s’attaque à des figures influentes du monde politique ou économique. Il s’était déjà opposé à Donald Trump, allant jusqu’à interdire l’utilisation de sa musique lors des rassemblements de l’ancien président. Son style, à la fois direct et poétique, continue d’être une arme redoutable pour dénoncer ce qu’il perçoit comme des dérives modernes.

Quant à Elon Musk, habitué aux critiques venant aussi bien du monde politique que culturel, il n’a pas encore réagi publiquement à cette pique musicale. Mais avec Let’s Roll Again, Neil Young montre que la musique peut encore être une tribune puissante pour exprimer un désaccord de fond, loin du conformisme ambiant.