Elon Musk : un cadeau ultime de Donald Trump avant son départ ?

ANDREW HARNIK/GETTY IMAGES VIA AFP

Alors que la pollution spatiale suscite de plus en plus d’inquiétudes parmi les scientifiques, l’administration Trump s’apprête à prendre une décision importante. En effet, l’équipe de Trump prévoit de stopper les programmes fédéraux de recherche sur la pollution générée par les satellites et les fusées. Une décision qui pourrait alléger la pression réglementaire sur des acteurs majeurs de l’industrie spatiale… à commencer par Elon Musk.

Depuis son retour à la présidence, Donald Trump a multiplié les annonces pro-business. Cette nouvelle orientation s’inscrit dans une volonté de réduire les obstacles réglementaires pour les entreprises américaines, notamment dans le secteur spatial. Les deux projets scientifiques ciblés par les coupes budgétaires visaient à mesurer l’impact environnemental des activités spatiales commerciales sur la stratosphère.

Publicité

Or, les données scientifiques indiquent une accumulation inquiétante de particules issues des lancements de fusées. Cette pollution pourrait menacer la couche d’ozone, augmenter l’exposition aux rayons ultraviolets et accentuer l’instabilité climatique. Mais l’administration Trump préfère mettre un coup d’arrêt à ces recherches, au risque de faire passer les intérêts industriels avant les enjeux écologiques.

En première ligne, Elon Musk pourrait tirer profit de cette décision. Ses entreprises, SpaceX et Starlink, multiplient les lancements, avec des milliers de satellites déjà mis en orbite. Si la recherche scientifique est gelée, cela signifie moins de risques de voir surgir de nouvelles régulations ou de restrictions techniques pour ses projets.

Cette décision relance aussi le débat sur un possible conflit d’intérêts. Même si Musk a récemment décidé de quitter son poste au sein du bureau de l’efficacité gouvernementale pour se recentrer sur Tesla, les liens étroits entre le magnat de la tech et le pouvoir exécutif alimentent les soupçons. Certains analystes y voient une forme de « passe-droit » à peine voilée.

L’espace devient un enjeu stratégique et commercial majeur. Cette décision pourrait laisser un vide préoccupant dans la compréhension des impacts environnementaux liés au business de l’espace. Les décisions politiques prises aujourd’hui pourraient avoir des conséquences durables pour l’équilibre de la planète.