Elon Musk : un de ses projets suscite une grosse polémique

Elon Musk ne cesse de surprendre son monde par ingéniosité et sa vision. Une petite localité du sud du Texas est au cœur d’un de ses projets les plus ambitieux. L’homme d’affaires veut transformer Boca Chica, un hameau isolé, en une véritable cité dédiée à l’espace. Il l’appelle Starbase. L’objectif est clair : en faire la base opérationnelle de SpaceX, son entreprise phare, et la rampe de lancement vers Mars.

Depuis quelques années, les installations de SpaceX se sont étendues dans cette zone côtière. La majorité des habitants sont aujourd’hui liés à l’entreprise. Techniciens, ingénieurs, ouvriers et logisticiens peuplent ce qui ressemble de plus en plus à une colonie industrielle. La superficie concernée est modeste, à peine 4,5 kilomètres carrés. Mais le projet, lui, est immense.

Ce samedi, un vote pourrait faire basculer Boca Chica dans une nouvelle ère. Une élection locale décidera si la zone pourra devenir une municipalité indépendante. Une poignée de résidents a lancé la procédure fin 2024. Depuis, la tension monte. L’idée d’un Elon Musk devenant officiellement « maire » d’une ville américaine fait sourire certains, mais inquiète d’autres.

À Brownsville, la ville la plus proche, l’enthousiasme n’est pas unanime. Depuis l’arrivée de SpaceX, les prix des logements ont bondi. L’accès à la plage, longtemps lieu de détente des familles locales, est désormais souvent fermé lors des tests ou lancements. Des voix s’élèvent pour dénoncer ce qu’ils perçoivent comme une privatisation silencieuse de leur territoire. Certaines personnes parlent même de projet de colonisation.

Pour Elon Musk, Starbase est bien plus qu’un projet immobilier. C’est une vitrine. Une porte d’entrée vers le futur. Une mini-société expérimentale à l’image de ses ambitions spatiales. Pour lui, cette ville pourrait servir de modèle pour les futures colonies humaines au-delà de la Terre.

Mais l’expérience interroge. Peut-on vraiment créer une ville presque privée autour d’une entreprise ? Et à quel prix pour les communautés locales ? Le débat est lancé. Le vote de samedi pourrait n’être qu’un début.