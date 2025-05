Elon Musk : une victoire en vue en Afrique

ImageSpace/Sipa USA/SIPA

Pendant des années, une barrière juridique apparemment infranchissable s’est dressée entre Elon Musk et le ciel sud-africain. La législation locale sur les télécommunications impose aux entreprises opérant dans ce secteur d’être majoritairement détenues par des Sud-Africains noirs, conformément à la politique dite de « Black Economic Empowerment » (BEE). Cette loi, conçue pour réparer les injustices de l’apartheid, conditionne l’obtention de licences à un certain niveau de participation noire dans l’actionnariat. Une exigence à laquelle le groupe Starlink, propriété de Musk, n’a jamais voulu se plier, privilégiant une structure internationale et centralisée. Résultat : alors que Starlink connecte déjà des zones isolées dans plusieurs pays africains, l’Afrique du Sud restait jusqu’à présent l’un des rares à lui fermer la porte.

Ce blocage législatif, bien qu’ancré dans une logique historique de justice sociale, s’est révélé être un obstacle majeur à l’arrivée de nouvelles technologies de connectivité. L’homme à la tête de SpaceX n’a jamais caché son agacement, dénonçant une politique qu’il juge incompatible avec les exigences techniques et organisationnelles d’un réseau satellitaire mondial. La rigidité du cadre sud-africain faisait de Pretoria un des derniers bastions à résister à l’expansion du service, malgré une demande croissante pour des solutions d’accès à Internet en zones rurales.

Publicité

Un ciel qui pourrait enfin s’ouvrir

Un changement d’orientation semble se dessiner. Le vendredi 23 mai, le ministère sud-africain des Communications et des Technologies numériques a fait connaître dans le Journal officiel son intention de revoir les règles en vigueur. Il s’agit désormais d’introduire une certaine marge dans les critères imposés aux opérateurs, notamment sur la question de la composition de l’actionnariat. Cette évolution, encore en phase d’élaboration, traduit une volonté claire de Pretoria de faire évoluer sa position. Ce n’est pas une adoption directe du modèle défendu par Musk, mais une tentative de trouver un équilibre, probablement motivée par les besoins économiques et la pression croissante pour améliorer la couverture numérique du pays.

Ce signal montre que les autorités reconnaissent les limites d’un système qui, bien qu’issu d’un passé chargé de sens, peut parfois freiner l’arrivée de solutions technologiques essentielles. Dans de nombreuses zones mal desservies, l’idée d’un accès à Internet sans dépendre de réseaux terrestres représente une avancée majeure. Grâce à son réseau de satellites, Starlink propose justement une alternative adaptée à ces réalités.

Une emprise technologique qui redéfinit les règles

La percée possible de Starlink en Afrique du Sud dépasse le simple cadre économique. Elle illustre comment certaines entreprises internationales parviennent à influencer les cadres établis. Là où beaucoup acceptent les contraintes locales, Elon Musk cherche à en déplacer les lignes. Ce bras de fer illustre la tension croissante entre les ambitions globales des géants du numérique et les logiques nationales de régulation.

La situation sud-africaine met en évidence cette opposition : un héritage législatif chargé d’histoire face à l’arrivée de modèles technologiques qui échappent aux repères habituels. Starlink n’est pas qu’un prestataire technique : il propose une vision du monde où l’infrastructure numérique transcende les frontières. Si les autorités sud-africaines donnent suite à leur démarche, ce sera non seulement une réussite personnelle pour Musk, mais aussi un signal envoyé à d’autres multinationales cherchant à s’implanter sur le continent.

Publicité

Une étape décisive pour Musk et pour l’Afrique

La question demeure : cette volonté de changement ouvrira-t-elle vraiment la voie à Starlink dans les prochains mois, ou s’agit-il d’un simple repositionnement stratégique de Pretoria ? Une chose est sûre : Elon Musk, natif d’Afrique du Sud et désormais acteur majeur de la scène technologique mondiale, semble sur le point d’établir un nouveau lien avec ses origines. Un lien porté cette fois par les satellites et la promesse d’un accès élargi à Internet.