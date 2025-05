Face aux caprices de l’Algérie, le Niger vole au secours du Mali

Photo DR

Depuis janvier 2024, les relations entre Bamako et Alger se sont progressivement dégradées, lorsque le Mali a dénoncé l’accord de paix d’Alger de 2015, accusant son voisin d’ingérence et de connivence avec des groupes armés opérant dans le nord malien. Ce climat de suspicion n’a cessé de s’intensifier, affaiblissant une coopération sécuritaire pourtant jugée essentielle face aux menaces terroristes régionales. L’incident du drone, survenu en mars 2025, a agi comme un catalyseur, précipitant une série de ruptures : rappel mutuel des ambassadeurs, fermeture de l’espace aérien, suspension du Comité d’état-major opérationnel conjoint (Cemoc). Loin de se limiter à une crise diplomatique, cette fracture a des répercussions concrètes sur le terrain, notamment dans les régions septentrionales du Mali, où l’approvisionnement en carburant est devenu critique. Les tensions avec Alger, en bloquant des canaux logistiques vitaux, ont aggravé les pénuries et plongé le nord malien dans une précarité énergétique alarmante.

Le Niger, bouée de sauvetage pour le nord malien

Dans cette crise, le Niger est apparu comme un soutien clé pour le Mali. En effet, les régions du nord malien, telles que Ménaka, Gao, Kidal et Tombouctou, connaissent depuis plusieurs semaines une flambée des prix du carburant et des difficultés d’approvisionnement sévères. Le gouvernement nigérien, fidèle à son engagement régional, a accepté de fournir du carburant à prix maîtrisés pour ces zones critiques. Cet accord a été formalisé lors d’une visite officielle en mai 2025, marquant un engagement clair des deux pays pour assurer un approvisionnement stable jusqu’à la fin de l’année. Par cette initiative, le Niger compense l’isolement imposé au Mali par l’Algérie, aidant à maintenir une certaine continuité économique et sociale dans des territoires vulnérables.

Une dynamique régionale en pleine recomposition

Cette situation traduit un réalignement des alliances dans la région sahélienne. Alors que l’Algérie adopte une posture ferme, qui pourrait s’apparenter à une forme de sanction politique et militaire, le Niger se positionne comme un partenaire stratégique indispensable. Cette solidarité nigérienne ne se limite pas à un simple soutien commercial, elle incarne une volonté de préserver la cohésion et la stabilité dans une région aux frontières poreuses et aux défis sécuritaires multiples. En retour, le Mali trouve dans cette coopération une bouffée d’air nécessaire pour pallier les conséquences des ruptures diplomatiques avec son puissant voisin du nord.

Au-delà de l’urgence, cette collaboration illustre la complexité des rapports entre États sahéliens, où les enjeux sécuritaires et économiques s’entremêlent étroitement. Le succès de cette solidarité pourrait inspirer d’autres formes de coopération régionale, indispensables pour faire face aux défis communs et renforcer une stabilité fragile. Reste à voir si ce nouvel équilibre tiendra face aux pressions algériennes et aux réalités mouvantes du Sahel.