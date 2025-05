Fortunes : ce milliardaire prêt à payer trois fois plus d’impôts

Bill Gates (CHESNOT, GETTY IMAGES)

Depuis des décennies, les ultra-riches disposent d’un éventail d’outils leur permettant de réduire considérablement leur contribution fiscale, sans nécessairement enfreindre la loi. Grâce à des dispositifs d’optimisation savamment construits, souvent avec l’aide de cabinets spécialisés, une partie importante de leur fortune échappe à l’impôt. Les revenus tirés des actions ou des plus-values ne sont pas imposés au même taux que les salaires classiques, et tant qu’un actif n’est pas vendu, sa valeur peut croître sans générer de fiscalité immédiate. Par ailleurs, des fondations philanthropiques permettent de déduire certaines sommes tout en conservant un contrôle indirect sur leur usage. Ces mécanismes, couplés à des niches fiscales et à une fiscalité du capital avantageuse, créent une situation où les milliardaires peuvent légalement payer proportionnellement moins d’impôts que de nombreux citoyens de la classe moyenne.

Bill Gates contre la logique de l’évitement fiscal

C’est dans ce paysage que la récente prise de position de Bill Gates prend une dimension singulière. Interrogé par le *New Yorker*, le cofondateur de Microsoft a exprimé sa volonté de contribuer davantage au financement public, allant jusqu’à dire qu’il serait prêt à tripler le montant de ses impôts. Cet aveu ne repose pas sur une stratégie de communication ou de réhabilitation d’image, mais sur une conviction : celle que les détenteurs des plus grandes fortunes doivent jouer un rôle plus actif dans le soutien aux politiques collectives.

Loin de plaider pour une disparition des fortunes privées, comme le propose parfois la gauche radicale américaine représentée par Bernie Sanders, Gates défend un équilibre subtil. Il reconnaît l’utilité de la richesse pour stimuler l’innovation, mais appelle à une redistribution mieux pensée. Selon lui, il est essentiel de disposer de financements suffisants pour mener des projets d’intérêt public, qu’il s’agisse de recherche scientifique, de développement énergétique ou de santé mondiale. Il cite notamment la nécessité de construire des infrastructures modernes ou de concevoir des médicaments inédits. Autant de domaines qui nécessitent des budgets colossaux, souvent insuffisamment couverts par les recettes fiscales actuelles.

Un appel au changement, de l’intérieur

Le discours de Gates n’est pas celui d’un opposant au système capitaliste, mais d’un acteur majeur de ce système qui en perçoit désormais les limites. À ses yeux, le problème n’est pas la richesse en soi, mais son accumulation déconnectée de toute responsabilité sociale. Il reconnaît avoir payé 14 milliards de dollars d’impôts au cours de sa vie, tout en affirmant que cette somme aurait dû être plus élevée. Cette lucidité, rare dans son milieu, révèle une faille que même les plus fortunés commencent à identifier : un système où l’impôt devient optionnel pour les puissants met en péril la cohésion sociale.

Gates rejoint ainsi d’autres grandes voix, comme Warren Buffett, qui dénoncent depuis longtemps le caractère régressif de certaines politiques fiscales. Il ne propose pas un modèle unique ou une taxe universelle sur la fortune, mais soutient des réformes capables d’augmenter la contribution des plus riches sans briser les dynamiques entrepreneuriales. Un peu comme si un joueur de Monopoly suggérait lui-même de revoir les règles pour éviter que la partie ne tourne à l’avantage exclusif de quelques-uns.

Redonner sens à l’impôt dans les démocraties modernes

L’intervention de Bill Gates intervient à un moment où la question de la justice fiscale devient de plus en plus centrale dans les débats publics. Dans de nombreux pays, les citoyens ont le sentiment de porter seuls le poids des efforts budgétaires, tandis qu’une minorité fortunée semble évoluer dans un univers parallèle, protégé par la complexité des montages juridiques et fiscaux. Les tensions sociales nées de cette perception peuvent alimenter des mouvements de contestation, fragiliser les institutions et nourrir la défiance à l’égard des élites économiques.

En affirmant publiquement sa volonté de payer plus, Gates envoie un message fort : la prospérité individuelle ne doit pas se faire au détriment du bien commun. À une époque où les défis collectifs exigent des réponses puissantes – climat, santé, technologie – le rôle de l’impôt comme moteur de solidarité retrouve une place essentielle. Encore faut-il que les législations suivent, et que les déclarations de bonne volonté des milliardaires se transforment en mesures concrètes.

Bill Gates ne révolutionne pas la fiscalité à lui seul, mais il participe à une prise de conscience salutaire. L’impôt n’est pas une punition, mais un investissement dans l’avenir commun. Et lorsque même les plus fortunés commencent à en convenir, le débat public a tout à gagner à les écouter – et à les prendre au mot.