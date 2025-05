Gaz au Maghreb : un prix international décroché par un leader du secteur

Photo Reuters

Depuis longtemps, Sonatrach joue un rôle clé dans l’économie de l’Algérie. C’est bien plus qu’une simple entreprise pétrolière : c’est un acteur important dans le monde de l’énergie. Elle gère toutes les étapes liées au pétrole et au gaz — de la recherche des gisements jusqu’à la vente. Grâce à son personnel qualifié et à ses efforts pour innover, Sonatrach montre que l’Algérie peut être présente et respectée dans un secteur très concurrentiel.

Cette reconnaissance a été confirmée à Pékin, pendant le Congrès mondial du gaz, qui s’est tenu du 19 au 23 mai 2025. De nombreuses entreprises du monde entier y étaient présentes, mais c’est Sonatrach qui a été mise en avant.

Une grande récompense pour un projet innovant

Sonatrach a reçu le prix de la « Meilleure pratique dans toute la chaîne du gaz », un prix prestigieux décerné à une entreprise qui a su innover dans ce domaine. Ce prix a été donné grâce à un projet dirigé par la chercheuse Nadia Hadoum et son équipe. Leur travail s’intitule « Solutions innovantes pour contrôler l’instabilité lors de l’exploration des réservoirs carbonés ».

Ce projet traite d’un problème très technique mais important : comment éviter les risques quand on explore certains types de sols difficiles. Si ces zones sont instables, cela peut coûter cher ou mettre en danger les installations. L’équipe de Sonatrach a trouvé de nouvelles idées, en utilisant des outils numériques et des simulations pour mieux comprendre le comportement du sous-sol. Cela permet de travailler de manière plus sûre, plus efficace et à moindre coût.

Une victoire qui compte pour le pays

Le prix a été remis officiellement au Dr Hadoum le 23 mai. Ce n’est pas seulement une réussite pour elle ou pour l’entreprise, c’est aussi un signe fort pour l’Algérie. Dans un monde où les besoins en énergie changent, où l’environnement est au centre des débats, et où la concurrence est rude, cette reconnaissance donne plus de poids à Sonatrach à l’échelle internationale.

Pour Sonatrach, c’est une étape de plus dans son parcours vers plus de technologie et d’innovation. Et pour l’Algérie, c’est la preuve qu’un bon niveau de formation, de recherche et d’investissement peut transformer ses ressources naturelles en véritable force à l’échelle mondiale.