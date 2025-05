Gaz domestiques au Bénin : Voici ce qui changera après la réforme du gouvernement

Photo: DR

Le gouvernement béninois engage une transformation en profondeur du secteur du gaz domestique. Adoptée en Conseil des ministres le 7 mai 2025, une réforme prévoit la fin des bouteilles spécifiques à chaque société de distribution. À terme, toutes les bouteilles seront uniformisées et intégrées à un système centralisé d’approvisionnement piloté par la Société Dépôts Pétroliers du Bénin (DPB SA).

Désormais propriétaire des bouteilles de gaz, la DPB SA assurera la gestion du parc national. Ces bouteilles porteront les couleurs de l’entreprise publique et seront commercialement interchangeables sur tout le territoire. Cela signifie qu’un consommateur pourra échanger une bouteille vide contre une pleine, indépendamment du lieu ou de la marque initiale.

Les centres d’emplissage restent responsables du remplissage et de la sécurité. Le gouvernement insiste sur leur rôle dans la garantie de la qualité du service fourni. Le décret introduit également une nouvelle capacité de bouteille de 1,5 kg, pensée pour les foyers à faibles revenus. Cette mesure vise à rendre le gaz plus accessible dans les zones rurales et à encourager son utilisation en substitution au bois de chauffe, afin de préserver les ressources forestières et d’améliorer les conditions de vie.

Avant cette réforme, le marché du GPL était partagé entre plusieurs sociétés agréées, chacune exploitant ses propres bouteilles. Ce cloisonnement empêchait souvent les échanges entre marques, compliquant l’approvisionnement en période de pénurie. De plus, certaines communes étaient mal desservies, obligeant les distributeurs à supporter des coûts logistiques répercutés sur les prix finaux.

Pour faciliter le passage au nouveau système, une période de transition de trois mois est accordée à la DPB SA. Ce délai permettra le rachat progressif des bouteilles actuellement en circulation, leur reconditionnement et leur intégration dans le parc national. La recoloration et l’adaptation technique des anciens contenants font également partie du plan de transition.