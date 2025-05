Grandes fortunes : ce milliardaire chute de plusieurs places dans le classement mondial

Bernard Arnault. Photo : Archives AFP

Le vent tourne pour Bernard Arnault. Le patron du groupe LVMH, longtemps installé en tête des classements des plus grosses fortunes mondiales, a vu son patrimoine financier fortement reculer ces derniers mois. Selon les données de Bloomberg, il n’occupe plus que la neuvième place à l’échelle mondiale.

Depuis le début de l’année, la fortune d’Arnault a diminué de 24,1 milliards de dollars, soit une baisse de 13,7 %. Ce repli est lié en grande partie à la baisse de régime du secteur du luxe, un domaine central dans l’empire de LVMH. La demande, notamment en Chine et aux États-Unis, s’est affaiblie, impactant directement les performances du groupe.

Ce recul place Bernard Arnault derrière d’autres grands noms du monde des affaires. En haut du classement, Elon Musk reste la personne la plus riche de la planète avec une fortune estimée à 374 milliards de dollars, malgré une chute de près de 59 milliards depuis janvier. Il est suivi de près par Jeff Bezos et Mark Zuckerberg, chacun estimé à 222 milliards.

La situation d’Arnault illustre une tendance plus large. Le luxe, considéré comme un secteur très rentable ces dernières années, traverse une période d’ajustement. Les consommateurs sont devenus plus prudents, l’inflation pèse sur certains marchés, et la reprise économique dans certains pays est moins forte qu’attendu.

Malgré cette baisse, le chef d’entreprise français reste à la tête d’un groupe puissant, présent dans la mode, les vins, les cosmétiques et l’hôtellerie. La diversification de LVMH lui donne encore une marge de manœuvre importante. Mais la période actuelle montre que même les plus grandes fortunes ne sont pas à l’abri des retournements économiques.