Inondations au Maghreb : un bilan plus lourd que prévu dans ce pays

Les dernières précipitations qui ont frappé l’Algérie ont provoqué des scènes de chaos dans plusieurs régions du pays. En quelques jours, des orages violents accompagnés de chutes de grêle ont causé la mort d’au moins cinq personnes et entraîné d’importants dégâts matériels. Ce nouvel épisode rappelle une fois encore la fragilité de certaines zones face aux aléas climatiques, notamment dans les régions du centre et du sud où les infrastructures de prévention demeurent insuffisantes.

Accidents multiples et secours sous pression

À Djelfa, la situation a rapidement tourné au drame. Un autocar s’est retrouvé piégé par la montée soudaine des eaux. Le véhicule, emporté hors de la route, s’est renversé, provoquant la mort de trois passagers. Plusieurs autres voyageurs ont été blessés, dont un grièvement. Les secours ont dû intervenir en urgence pour porter assistance à 27 personnes encore à bord, illustrant l’ampleur du danger que représentent ces crues soudaines pour les transports routiers dans la région.

Non loin de là, toujours à Djelfa, un jeune garçon de 13 ans a perdu la vie après avoir été violemment frappé par des grêlons. La violence du phénomène météorologique, inattendue à cette période de l’année, a surpris les habitants et mis à l’épreuve les services de secours. D’après les équipes locales, les interventions se sont multipliées dans plusieurs quartiers submergés ou partiellement isolés par les inondations.

Une noyade tragique à Ouled Djellal

Plus au sud, à Ouled Djellal, un enfant a été retrouvé sans vie à proximité de son domicile après avoir été emporté par un oued en crue. Le corps de la victime a été découvert à une centaine de mètres, ce qui témoigne de la puissance des courants ayant traversé la zone. Les riverains rapportent une montée brutale du niveau de l’eau, rendant toute tentative de sauvetage impossible au moment des faits.

Avec ce nouveau décès, le nombre de victimes recensées atteint cinq. Par ailleurs, les recherches se poursuivent à Djelfa pour retrouver une personne portée disparue après avoir été surprise par la crue. Les conditions météorologiques instables rendent les opérations de sauvetage particulièrement délicates.

Une alerte qui relance le débat sur la prévention

L’Algérie a déjà connu par le passé des épisodes similaires, souvent meurtriers, liés à des crues éclair dans des zones arides ou semi-arides mal équipées pour faire face à des précipitations intenses. La topographie de certaines régions, combinée à l’absence de systèmes de drainage efficaces et à une urbanisation rapide, augmente le risque d’inondations soudaines.

Face à ces événements, les appels se multiplient pour renforcer les capacités de réaction en cas d’urgence climatique. Les événements récents montrent que la réponse repose encore trop souvent sur les interventions de la dernière minute, au lieu d’anticiper les conséquences de précipitations extrêmes. La sensibilisation des populations à ces risques, tout comme l’adaptation des infrastructures, devient une nécessité urgente dans un pays où les variations climatiques semblent désormais plus brutales et plus fréquentes.