Installation des chefs quartiers au Bénin : Hounkpè s’en remet à Talon

Paul Hounkpè et Patrice Talon (Photo Présidence)

La Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) appelle le président Patrice Talon à intervenir dans le processus d’installation des chefs de village et de quartier, actuellement bloqué dans certaines localités. Lors d’une réunion du Bureau exécutif national tenue à Bohicon le samedi 3 mai 2025, Paul Hounkpè, secrétaire exécutif national du parti, a exprimé le souhait de voir le chef de l’État jouer un rôle d’arbitre.

Il estime que seule son intervention pourrait permettre l’application effective des textes en vigueur. Ce blocage, selon la FCBE, touche plusieurs zones, notamment le département du Borgou. Dans un communiqué publié fin février, le parti a dénoncé un revirement administratif. Le préfet aurait d’abord instruit les maires à procéder à l’installation des chefs désignés, avant de leur demander de suspendre cette décision. La formation politique évoque des cas similaires dans d’autres régions du pays, sans en préciser les localités.

Elle soupçonne l’influence de partis concurrents, qu’elle accuse de freiner le processus malgré leur représentation plus importante dans les répartitions. La désignation des chefs de village et de quartier s’inscrit dans le cadre des dispositions établies par la Commission électorale nationale autonome (CENA). Seuls les partis ayant obtenu au moins 10 % des voix aux communales de 2020 – l’Union progressiste le renouveau (UPR), le Bloc républicain (BR) et la FCBE – sont autorisés à proposer des noms.

Selon les chiffres officiels, l’UPR devrait désigner 2517 chefs, le BR 2062, et la FCBE 715. Le parti d’opposition précise ne pas réclamer de quotas supplémentaires, mais demande que la loi soit appliquée de manière équitable. « Nous espérons enfin que force reste à la loi », a déclaré son secrétaire exécutif.