Maghreb : 60000 tonnes de céréales en route vers cette destination

Le Maroc franchit une nouvelle étape dans sa politique de diversification des sources d’approvisionnement en céréales. Un premier chargement de 60 000 tonnes, en provenance du Kazakhstan, est en route vers le Royaume chérifien. Selon des sources proches du dossier, l’expédition a quitté les ports kazakhs le 30 avril et devrait arriver sous peu.

Ce partenariat inédit entre Rabat et Astana s’inscrit dans un contexte de tensions persistantes sur les marchés mondiaux des matières premières, marqué par la volatilité des prix et les effets du changement climatique sur les récoltes locales. Face à ces défis, les autorités marocaines intensifient leurs efforts pour sécuriser durablement les stocks stratégiques du pays.

Le Kazakhstan, l’un des plus grands producteurs mondiaux de céréales, voit dans le marché nord-africain un débouché prometteur. Avec une ambition claire, exporter plus de 300 000 tonnes de blé vers la région, et notamment vers le Maroc. Ce premier envoi pourrait ainsi poser les bases d’une coopération à long terme entre les deux pays dans le domaine agricole. Pour le Maroc, ce choix traduit une volonté de réduire la dépendance vis-à-vis des fournisseurs traditionnels européens ou américains.

Diversifier les origines géographiques, c’est aussi mieux résister aux aléas politiques ou climatiques qui peuvent affecter l’offre. Cette transaction commerciale reflète une dynamique stratégique où le Maroc cherche à nouer de nouveaux partenariats économiques avec des pays émergents d’Asie centrale. Un signal fort en faveur d’une diplomatie économique active, tournée vers de nouvelles régions du globe.