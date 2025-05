Maghreb: afflux record de touristes dans un pays

Photo : DR

Situé à la croisée des continents africain et européen, le Maroc déploie une richesse culturelle et naturelle qui séduit chaque année des millions de visiteurs. Entre les souks animés de Marrakech, les vastes dunes du Sahara, les plages atlantiques et méditerranéennes, ou encore les sommets enneigés de l’Atlas, le pays offre une diversité qui répond à toutes les envies de découverte. Le patrimoine architectural, marqué par des influences arabes, berbères et andalouses, s’enrichit d’une scène artistique contemporaine dynamique et d’une gastronomie raffinée. Fort de cette combinaison, le Maroc poursuit sa trajectoire ascendante sur la scène touristique mondiale, consolidant sa réputation de destination prisée.

Au cours du premier trimestre 2025, le royaume a enregistré environ 4 millions d’arrivées touristiques, traduisant une progression de 22 % par rapport à la même période en 2024. Cette dynamique s’accompagne d’une hausse des recettes touristiques qui ont atteint près de 24,63 milliards de dirhams (environ 2,5 milliards de dollars), selon les données relayées par Travel & Tour the World (TTW). Une croissance portée notamment par le retour marqué des Marocains de la diaspora, mais aussi par l’ouverture de nouvelles routes aériennes et l’expansion des compagnies low-cost, qui facilitent davantage l’accès au territoire.

Les infrastructures touristiques ont également bénéficié d’investissements ciblés. De nouveaux hôtels, des aéroports modernisés et des initiatives de marketing digital ont renforcé l’attractivité du Maroc, tandis que la multiplication des événements culturels a contribué à maintenir l’intérêt des visiteurs tout au long de l’année. La balance des voyages a poursuivi son amélioration, affichant un excédent de plus de 17,62 milliards de dirhams, en hausse de 1,5 % sur un an. Les dépenses des visiteurs ont progressé de 4,8 %, atteignant 7 milliards de dirhams, signe d’un pouvoir d’achat soutenu.

Parallèlement, les transferts des Marocains résidant à l’étranger se sont établis à 26,22 milliards de dirhams à fin mars, marquant un léger repli par rapport à 2024, mais continuant de constituer un soutien essentiel pour l’économie nationale. La vitalité du tourisme a des retombées notables sur l’emploi, la restauration, les transports, mais aussi sur des secteurs connexes tels que l’immobilier et le commerce de détail.

Face à ces performances, le gouvernement et les acteurs privés s’orientent vers un modèle de développement durable, misant sur la valorisation du patrimoine naturel et culturel tout en renforçant les mesures de protection environnementale. Ce positionnement stratégique permet d’envisager une croissance maîtrisée, qui assure au Maroc de consolider sa place sur la carte touristique mondiale tout en préservant ses atouts pour les générations futures.