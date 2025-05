Maghreb : bientôt une exemption de visa avec ce pays africain

Photo d'illustration

Les liens diplomatiques entre l’Algérie et le Ghana prennent un nouveau tournant. Comme l’ont révélé nos confrères d’algerie360, en visite officielle à Alger, le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa, a annoncé la signature d’un accord facilitant les déplacements entre les deux pays. Une exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques est désormais actée. Mais c’est un deuxième accord, en cours de finalisation, qui attire particulièrement l’attention.

Ce second texte vise à étendre la mesure aux passeports ordinaires. Si elle est adoptée, cette avancée permettra aux citoyens algériens et ghanéens de se rendre dans l’un ou l’autre pays sans formalité de visa. Pour les algériens, cela signifierait l’ouverture d’une nouvelle destination en Afrique de l’Ouest, dans un contexte de plus en plus favorable à la mobilité intra-africaine.

Publicité

À travers cet échange, les deux États confirment leur volonté de renforcer les passerelles humaines et économiques entre leurs peuples. Le ministre ghanéen a d’ailleurs salué des relations « solides et prometteuses », soulignant l’importance du dialogue et des engagements bilatéraux dans la consolidation de la coopération sud-sud.

Pour l’Algérie, cette ouverture représente une opportunité à double sens : elle répond à une demande croissante de mobilité des jeunes et des entrepreneurs algériens, tout en renforçant sa présence diplomatique et économique en Afrique subsaharienne. Pour le Ghana, pays connu pour sa stabilité et son dynamisme économique, l’accord marque une étape vers une diplomatie d’ouverture et d’échanges avec l’Afrique du Nord.

Si l’exemption de visa pour les détenteurs de passeport ordinaire se concrétise dans les semaines à venir, elle illustrera une volonté commune de rapprocher les peuples au-delà des barrières administratives. Une avancée dans la perspective d’une Afrique plus intégrée, plus mobile, et plus solidaire.