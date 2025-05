Maghreb : ce pays a le plus grand nombre d’étudiants en France

Photo Unsplash

Depuis plusieurs décennies, la France occupe une place centrale dans les trajectoires académiques de milliers de jeunes venus du continent africain. Dès les années postcoloniales, les universités françaises ont ouvert leurs portes à des générations d’étudiants africains, en quête de formation de qualité et de reconnaissance internationale. Pour beaucoup de familles, envoyer un enfant poursuivre ses études dans l’Hexagone relevait à la fois d’un projet de mobilité sociale et d’un rêve d’ascension professionnelle. Ce lien éducatif s’est enraciné au fil du temps, donnant naissance à des communautés étudiantes dynamiques, à des réseaux d’alumni influents, et à des passerelles constantes entre institutions françaises et africaines. Le Maghreb, en particulier, a joué un rôle clé dans cette histoire. Entre la proximité géographique, la langue commune et les relations diplomatiques durables, la France est restée une destination de prédilection pour de nombreux étudiants maghrébins.

Le Maroc domine le paysage universitaire francophone

Parmi les pays maghrébins, le Maroc occupe une place centrale en matière de présence estudiantine en France. Pour l’année universitaire 2023-2024, 43 354 jeunes marocains suivent un cursus dans les établissements d’enseignement supérieur français. Le royaume chérifien conserve ainsi sa position comme le principal pourvoyeur d’étudiants étrangers dans l’Hexagone, représentant près de 10 % du total des apprenants venus d’ailleurs.

Ce chiffre, bien qu’impressionnant, évolue peu ces dernières années. Une tendance qui reflète un changement progressif dans les dynamiques éducatives : selon plusieurs analystes, le Maroc a développé des infrastructures modernisées, des formations à forte valeur ajoutée…ce qui a renforcé l’attractivité de l’enseignement supérieur local, et incité davantage d’étudiants à construire leur avenir académique sur place.

Une stratégie française en quête de rayonnement

Pour la France, la venue d’étudiants étrangers reste un enjeu majeur. En 2023-2024, près de 430 000 jeunes venus de tous horizons ont rejoint les bancs des universités et grandes écoles françaises. Cette progression soutenue s’inscrit dans une ambition clairement affichée : atteindre les 500 000 étudiants accueillis d’ici 2027. Une trajectoire qui reflète la volonté de Paris de peser davantage dans la compétition mondiale pour les talents, alors que d’autres pays — Canada, Allemagne, Pays-Bas — renforcent également leur attractivité.

Ce positionnement s’appuie sur plusieurs leviers : la réputation des diplômes français, l’émergence de formations dispensées en anglais, les dispositifs de soutien à la mobilité, ou encore une vie universitaire perçue comme dynamique. Le fait que le Maroc reste la principale nation représentée dans ce paysage témoigne d’une continuité dans la relation académique entre les deux pays — mais aussi d’une confiance mutuelle dans la valeur de cette coopération.

Vers une nouvelle forme de partenariat universitaire

À mesure que le contexte international évolue, le lien entre les deux pays dans le domaine de l’enseignement supérieur prend une dimension nouvelle. Si les étudiants marocains sont toujours nombreux à choisir la France, ils sont également de plus en plus attirés par d’autres destinations, en Europe, en Amérique du Nord ou encore dans des universités de pointe implantées sur leur propre sol. Cette diversité de parcours reflète un monde académique en mutation, où les décisions d’orientation se fondent sur une pluralité de critères : qualité de l’offre, reconnaissance internationale, accessibilité, perspectives professionnelles.

La France devra continuer à adapter ses politiques éducatives pour préserver l’élan existant, mais aussi pour construire un échange plus équitable. Car le Maroc, loin de se limiter à l’envoi de jeunes talents, affirme désormais sa capacité à dialoguer d’égal à égal avec les grandes puissances éducatives. Le temps des relations unilatérales est révolu : une coopération bilatérale, fondée sur la circulation des savoirs et le partage d’expertises, s’impose comme l’avenir des liens franco-marocains dans le champ universitaire.