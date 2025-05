Elon Musk : chute libre d’un fleuron en Europe

Elon Musk (Jordan Strauss/Invision/AP)

Elon Musk, entrepreneur à succès, est connu pour sa capacité à bouleverser plusieurs industries, allant des véhicules électriques avec Tesla aux voyages spatiaux avec SpaceX. Depuis sa prise de position marquante lors de la campagne présidentielle de Donald Trump, il s’est progressivement éloigné de la scène politique, recentrant son attention sur ses entreprises emblématiques. Cependant, son image controversée semble avoir un impact plus négatif que prévu sur la performance commerciale de Tesla, en particulier sur le marché européen.

Les chiffres de ventes de Tesla dans l’Union européenne au mois d’avril 2025 montrent un recul impressionnant. Selon l’Association des constructeurs européens (ACEA), la marque a vu ses immatriculations baisser de 52,6 % par rapport à avril 2024. Ce plongeon des ventes s’inscrit dans un contexte où les concurrents chinois, tels que BYD, connaissent une nette progression. Alors qu’en 2024, Tesla dominait le marché des véhicules électriques en Europe, la marque a été dépassée en avril par dix autres constructeurs, y compris des géants européens comme Volkswagen et BMW.

Cette baisse des ventes est liée à plusieurs facteurs. D’une part, la réputation d’Elon Musk, toujours aussi présente dans les médias pour ses prises de position controversées, affecte l’image de l’entreprise. D’autre part, la gamme de modèles de Tesla commence à se faire vieillissante, ce qui réduit son attrait face à des offres plus récentes et diversifiées. Le Model Y, anciennement le modèle le plus vendu de Tesla, a chuté au neuvième rang des ventes en Europe.

Au premier trimestre de 2025, Tesla a enregistré une chute de 13 % de ses ventes par rapport à l’année précédente, avec un fléchissement particulièrement marqué dans l’Union européenne. Cette tendance est le reflet de la difficulté de l’entreprise à maintenir son leadership, bien que Musk assure que la situation commerciale est déjà « rétablie ». Il a également précisé que ses priorités se recentraient sur ses entreprises principales, réduisant son implication dans des projets politiques comme le Département de l’Efficacité gouvernementale (Doge), où il avait pris une part active sous l’administration Trump.

Le marché européen des véhicules électriques continue de se diversifier, et Tesla semble être confrontée à de nouveaux défis pour conserver sa place de leader.