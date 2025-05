Maghreb: ce pays est désormais membre de la Banque des BRICS

Dilma Roussef (ADRIANO MACHADO / REUTERS)

La Banque de développement des BRICS (NDB), institution multilatérale créée en 2014, regroupait les cinq pays émergents majeurs – Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud – dans le but de promouvoir le développement durable, financer des projets d’infrastructure et offrir des prêts à des conditions plus favorables pour les pays en développement. Elle s’est progressivement étendue, attirant des nations intéressées par une alternative aux institutions financières traditionnelles comme le FMI ou la Banque mondiale. L’adhésion à la NDB représente une étape importante pour les pays désireux d’intégrer un réseau global de partenaires économiques favorisant l’infrastructure et l’innovation.

Le 19 mai 2025, l’Algérie a marqué son entrée officielle dans cette banque en déposant son instrument d’adhésion. Cette décision a été saluée par Dilma Rousseff, la présidente de la NDB, qui a exprimé ses félicitations à l’Algérie. Selon Mme Rousseff, l’adhésion de ce pays, considéré comme un acteur clé de l’économie de l’Afrique du Nord et un membre important du marché mondial, contribuera à renforcer la position de la Banque de développement des BRICS sur la scène financière internationale.

Publicité

L’Algérie, dotée de vastes ressources naturelles et d’une économie en pleine expansion, se distingue par sa position géographique stratégique, ce qui en fait un partenaire idéal pour la NDB. L’institution multilatérale a exprimé son engagement à soutenir les projets de développement durable du pays et à l’accompagner dans son processus de croissance. Ce partenariat s’inscrit dans une dynamique de coopération mondiale, où l’Algérie pourra tirer parti des financements et de l’expertise de la NDB pour accélérer ses projets d’infrastructure et de développement.

Cet accord marque non seulement une avancée pour l’Algérie, mais aussi une consolidation des ambitions de la NDB, qui voit dans l’adhésion d’une nation aussi influente un pas supplémentaire vers son objectif de jouer un rôle central dans la redéfinition des mécanismes financiers mondiaux, en particulier en Afrique.